Prvi dojmovi: Honor Magic5 Lite moćnom baterijom i izgledom želi privući mlade korisnike

Honor je u Barceloni na Mobile World Congressu predstavio Magic5 seriju telefona, a u Hrvatskoj će velik naglasak biti na Magic5 Lite uređaju, koji smo uoči prezentacije imali priliku i isprobati na dva dana. Telefon je to kojem je upravo i krenula prodaja u Hrvatskoj, a stoji 369 eura za verziju sa 6/128 GB memorije. Taj srednji rang mobitela je kategorija u kojoj vlada i ogromna gužva, ali i od koje u Honoru puno očekuju te su upravo s tim uređajem iz serije prvo krenuli na tržište.

Lite po imenu, light i u ruci. To je prvi dojam kad primite ovaj telefon. Dolazi u kućištu tankom samo 7,9 milimetara, s ekranom zakrivljenim preko rubova i djeluje iznimno lagano sa svojih 175 grama. Telefon ostavlja puno skuplji dojam nego što jest, a dojam svakako podiže i staklena poleđina. Model koji sam koristio tijekom dva dana je imao srebrno-bijelu boju koja se presijava u svim bojama kad je izložite svjetlu, no ta neće biti dostupna u Hrvatskoj, kažu nam iz Honora. Kod nas će se nuditi crna i zelena boja, koja po meni djeluje kao najbolja opcija.

Foto: Honor

Ugradili su mu 6,67-inčni AMOLED ekran sa 120 Hz osvježenjem slike i 1080p rezolucijom i to je ogroman napredak u odnosu na Magic 4 Lite koji je imao nešto veći ekran, ali se radilo o LCD-u. Nešto manje dimenzije i masa nisu mu minus, telefonom se lako barata, a boje su fantastične, ovisno o načinu rada koji postavite na zaslonu. Kad uključite 120 Hz osvježenje, sve animacije glatko klize. Ono što kvari dojam igranja ili gledanja filmova je mono zvučnik na donjoj strani telefona. Zvučnik je solidan, ali ne djeluje moćno, a u ovoj cijeni već bi očekivali i stereo zvuk.

Telefon nasljeđuje ‘honorovski’ dizajn i na prvu je jasno o kojem se uređaju radi, a to se vidi i na stražnjoj strani, gdje su kamere smještene u veliki prsten koji strši van uređaja, ali ne pretjerano. U tom se prstenu nalazi glavna kamera od 64 megapiksela s f/1,8 blendom, a prate ju širokokutna od 5 i makro kamera od 2 megapiksela. Sprijeda je selfie kamera od 16 megapiksela. U oba slučaja snimanje videa ograničeno je na 1080p u 30fps. Sam softver kamere je fokusiran na ‘TikTok generaciju’ pa nudi više modova i kombinacija za snimanje videa, ali i story mod gdje odmah možete snimiti kreativni filmić.

Fotografije s Honora Magic 5 Lite

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Telefon pogoni Snapdragon 695 5G, koji je ostao isti kao u Magic4 Lite, no bez obzira na to, telefon ne djeluje kao da je previše gladan snage. Dolazi s baterijom od 5100 mAh koja podržava 40W punjenje. U Honoru kažu da podržava 11 sati igranja s jednim punjenjem te se hvale da je baterija postigla ocjenu 152 u DXOMARK testu i zauzela prvo mjesto na ljestvici baterija po autonomiji/punjenju/učinkovitosti. Tijekom dva dana s telefonom nije bilo dovoljno vremena da se detaljnije vidi koliko je baterija moćna, no to ćemo isprobati kad telefon dođe na test.