Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NAJTANJI IPHONE

95 slika Appleovih gadgeta: Novi telefoni, satovi, slušalice, ovo je sve što su jučer otkrili

Osim iPhonea 17, Pro i Maxa, Apple je predstavio tanki Air te novi Apple Watch serije 11 i Watch Ultra 3 te jeftiniji Watch SE3. Uz njih, stižu i AirPods Pro 3 slušalice
95 slika Appleovih gadgeta: Novi telefoni, satovi, slušalice, ovo je sve što su jučer otkrili
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025