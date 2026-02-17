BMW povlači stotine tisuća vozila zbog rizika od požara

BMW povlači stotine tisuća vozila širom svijeta zbog kvara koji može uzrokovati pregrijavanje i potencijalni požar. Samo u Njemačkoj je zahvaćeno 28.582 automobila, a BMW nije naveo točan globalni broj, iako njemački industrijski portal kfz-Betrieb prema toj objavi procjenjuje da bi moglo biti riječ o oko 575.000 vozila.

Prema BMW-u, inspekcije su pokazale neispravnu solenoidnu sklopku koja upravlja protokom struje u krugu. Nakon velikog broja paljenja može doći do pojačanog trošenja, pa auto može sve teže paliti ili ga uopće nećete moći upaliti. U određenim slučajevima može doći do kratkog spoja, lokalnog pregrijavanja startera i, ‘u najgorem slučaju’, požara tijekom rada vozila.

BMW navodi da bi vozači mogli primijetiti dim tijekom vožnje ili nakon što izađu iz auta, te savjetuje da se motor ne ostavlja upaljen bez nadzora. Potencijalno su pogođena vozila sa starter relejem proizvedenim između srpnja 2020. i srpnja 2022., kao i automobili u koje je naknadno ugrađen sporni starter tijekom popravaka. Na popisu su 2 Series Coupé, više izvedbi serija 3, 4 i 5, zatim 6 Series Gran Turismo i 7 Series, kao i X4, X5, X6 te Z4.

Ovo nije prvi put da BMW povlači velik broj vozila zbog rizika od požara povezanog sa starterom, jer su u rujnu već imali sličan opoziv, tada zbog prodora vode i korozije u starter motoru. Ako imate jedan od navedenih modela iz tog razdoblja, najpraktičnije je provjeriti s ovlaštenim BMW servisom spada li vaše vozilo u opoziv.