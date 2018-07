A mislili ste da ne može gore: Chrome troši još više memorije

Čovjek bi rekao da nije moguće, ali Googleov Chrome uskoro će trošiti još više radne memorije, a glavni razlog je taj što su u novu verziju morali ubaciti softverska rješenja za Spectre, opasni sigurnosni propust koji je početkom godine otkriven na gotovo svim računalima i mobitelima.

Inače radilo se o ogromnim sigurnosnim propustima koji su otkriveni u samim računalnim čipovima Intela, ARM-a i AMD-a, proizvođačima ogromnog broja čipova za mobitele i računala. Uz njega je otkriven paralelno i propust Meltdown koji se nalazio samo u Intelovim čipovima. U najgorem slučaju hakeri su mogli iskoristiti taj propust da pročitaju podatke iz druge memorije u računalima, prenosi BGR.

Kako bi popravili taj problem, Google je od Chromea 67 dodao novu sigurnosnu opciju (Site Isolation), koja znači da ćemo za svaku otvorenu stranicu imati otvoren novi chrome.exe proces. To će ukratko značiti da bi Chrome trebao trošiti 10 do 13 posto više radne memorije. Za one koji rade sa velikim brojem otvorenih tabova to znači da bi trebali razmisliti o nekoj ekstenziji za upravljanje tabovima.