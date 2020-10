A1 gradi data centar u Zagrebu

Dizajnom i izvedbom bit će najefikasniji u regiji, kažu iz A1. Na izgradnji centra surađuju s Vertivom, a navodi se da će osim dodatnih kapaciteta za A1 omogućiti i razvoj tržišta podatkovnih centara u Hrvatskoj

<p>Hrvatska će sljedeće godine dobiti najmoderniji podatkovni centar s Tier III certifikatom prema UpTime institutu. U Novom Zagrebu ga gradi A1, a cijeli je projekt vrijedan 11 milijuna eura. </p><p>Podatkovni centar će poslovnim korisnicima, prvenstveno onima koji koriste cloud usluge, omogućiti bezbrižno poslovanje s potvrđenom najvišom razinom stabilnosti i osiguravanja kontinuiteta poslovanja u Hrvatskoj. Tier III certifikat znači da će to biti najviše rangirani podatkovni centar na domaćem tržištu.</p><p>- Nedavne izvanredne okolnosti izazvane koronavirusom i potresom u Zagrebu ubrzale su procese digitalizacije domaćih kompanija i povećale potražnju za cloud rješenjima. Sve veći broj subjekata na tržištu je prepoznao važnost pouzdane infrastrukture, koja im i u najtežim situacijama može osigurati nastavak poslovanja bez poteškoća. Upravo će izgradnjom novog podatkovnog centra po najvišim svjetskim standardima A1 Hrvatska poslovnim korisnicima osigurati spremnost na krizne situacije i povećanje prometa. Tier III podatkovni centri korisnicima jamče najviše standarde kvalitete i sigurnosti, odnosno njihov dizajn infrastrukture osigurava korisnicima nivo redundancije sustava N+1 čime se jamči maksimalna dostupnost usluga odnosno vremena neprekidnog rada. Također, za daljnji razvoj mreža nove generacije zahtjevi su da dohvat podataka bude u svega par milisekundi stoga je neophodno skratiti put odnosno imati kvalitetan podatkovni centar bliže korisnicima - kaže <strong>Tomislav Makar</strong>, glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije A1 Hrvatske.</p><p>Gradnja novog podatkovnog centra započela je u rujnu 2020. Ukupna vrijednost investicije iznosi 11 milijuna eura. Centar će koristiti najmoderniju tehnologiju koja će osiguravati napredne sustave hlađenja, napajanja i sigurnosti. Dizajnom i izvedbom bit će najefikasniji u regiji s maksimalnom energetskom učinkovitošću odnosno optimiziranom potrošnjom električne energije. Za korisnike će to sve značiti da mogu bezbrižno koristiti resurse podatkovnog centra, bez ikakve brige o kvarovima opreme, gubitku podataka ili zastoja u poslovanju. Konstrukcija se gradi po najvišim normama koje zahtijeva UpTime institut pri svojem certificiranju te može izdržati potrese do magnitude 9 po Richterovoj ljestvici, garantirajući stabilnost konekcije u situacijama poput potresa u Zagrebu u ožujku. Nadopunjuju je automatizirani redundantni sustavi rashlađivanja i napajanja. Ti će sustavi biti instalirani koristeći Vertiv tehnologiju, koja pogoni najbolje svjetske podatkovne centre.</p><p>- Osim dodatnih kapaciteta za A1 Hrvatsku i njihove korisnike novi podatkovni centar omogućit će razvoj tržišta podatkovnih centara u Hrvatskoj. Naime, drugi je podatkovni centar u regiji koji će biti i službeno certificiran prema Tier III standardu od strane UpTime instituta. Energetska efikasnost i učinkovitost odnosno dizajn prate najnovije svjetske trendove koje je kompanija Vertiv Croatia stekla u međunarodnim projektima podatkovnih centara za vodeće svjetske colo i cloud kompanije. Izrazito nam je zadovoljstvo sudjelovati na novom kapitalnom projektu podatkovnog centra A1 Hrvatska te primijeniti stečena znanja i vještine napokon i u Hrvatskoj - izjavio je <strong>Igor Grdić</strong>, direktor prodaje za centralnu Europu te član uprave Vertiv Croatia.</p><p>- Poslovni korisnici odabirom rješenja u A1 podatkovnom centru ostvaruju veliku uštedu na opremanju vlastitog prostora, a dobivaju pouzdano i kvalitetno rješenje, certificirano od strane svjetskog autoriteta u području podatkovnih centara. Osim uštede na opremi, A1 svojim korisnicima nudi i 24/7 korisničku podršku. Time korisnici ostvaruju dodatno olakšanje u pripremi Business continuity i Disaster recovery planova, koji su zbog nedavnih kriznih situacija postali fokus poslovanja svake kompanije,“ objasnila je Antonia <strong>Kujundžić Velimirović</strong>, direktorica upravljanja mrežom i IT uslugama A1 Hrvatske. </p><p>Novi podatkovni centar u Zagrebu gradi se na križanju Avenije Većeslava Holjevca i Nežićeve ulice. Njegov položaj u samom Zagrebu olakšat će većini korisnika usluga kolokacije pristup fizičkoj lokaciji. Završetak radova i puštanje u rad planirano je za treći kvartal 2021. godine.</p><p> </p>