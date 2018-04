Šef Facebooka Mark Zuckerberg počeo je svjedočiti pred američkim Kongresom zbog afere u kojoj su procurili osobni podaci milijuna korisnika Facebooka, među kojima i oko 21 tisuća Hrvata.

- Suočavamo se s brojnim problemima oko privatnosti, sigurnosti i demokracije. No, želio bih podsjetiti kako smo došli do ove točke. Facebook je idealistički projekt. Želio je spojiti ljude. Ja sam pokrenuo Facebook i ja sam odgovoran za to što se dogodilo. Žao mi je. Moramo to ispraviti. Imamo odgovornost ne samo da napravimo alat, već da se on koristi za pozitivne stvari. Trebati će vremena da se stvari promijene, ali odlučan sam u tome da se to provede. Ovo ćemo napraviti - utvrdit ćemo što je točno Cambridge Analytica napravila i obavijestiti sve čiji su podaci zloupotrebljavani. Drugo, istražujemo sve aplikacije i ako utvrdimo da zloupotrebljavaju podatke, poduzet ćemo sve što je potrebno kako bismo to zaustavili. Treće, kako se ovo ne bi ponovilo, ograničavamo pristup developerima. Dok god vodim Facebook, oglašivači neće imati prednost pred korisnicima. Duboko vjerujem u to što radimo. Radili smo pogreške u vođenju kompanije. Nije moguće napraviti kompaniju i dovesti ju do ove veličine bez pogrešaka - rekao je Zuckerberg.

- Pokušavamo ne napraviti iste greške. Prolazimo kroz širu filozofsku promjenu naše kompanije. Prvih 10 godina smo nastojali čim više proširiti naše alate. Danas više gledamo da nije dovoljno kreirati alate, nego ih i odgovorno održavati. Brinuti da se ti alati koriste pravilno i odgovorno. Vjerujem da ćemo u sljedećim godinama ostvariti velike promjene. Do kraja godine planiramo 20.000 zaposlenika usmjeriti na brigu o sigurnosti. Također, jako se fokusiramo na rješavanje problema govora mržnje. Vjerujem da će se u sljedećih 5-10 godina riješiti softverski alati koji će to rješavati u realnom vremenu. Danas to još nije moguće. Istražujemo što je sve Cambridge Analytica činila. Iskorištavala je podatke koje su ljudi sami objavljivali. Prvo su nam obećali da su obrisali te podatke, a naknadno smo doznalo da to nije istina. Pozvali smo na potpunu reviziju njihova poslovanja. Suspendirat ćemo sve tvrtke i aplikacije za koje otkrijemo da koriste podatke korisnika bez ovlasti. Oglašivači i reklamne agencije nikada mi neće biti važniji od korisnika. Duboko vjerujem u ono što radimo. To mi je jedna od najvažnijih misija za 2018. godinu. Ne samo da slijede važni izbori u Americi, nego ima važnih izbora po cijelom svijetu. Već smo plasirali nove alate umjetne inteligencije koji su nam pomogli da uklonimo desetke tisuća sumnjivih računa koji su mogli napraviti nepravilnosti - kaže Zuckerberg.

Zuckerberg na saslušanju treba objasniti kako njegova tvrtka štiti privatnost korisnika i njihove podatke kako ne bi bili zloupotrebljeni u svrhe političkih kampanja. Objavljen je dokument njegovih izjava koje bi trebao izreći.