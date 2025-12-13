Obavijesti

BUDUĆNOST PRIJEVOZA

Tko sve gradi robotaksije: Od Wayma do Bolta i Tesle

Robotaksiji se više ne čine kao daleka budućnost. Od američkog Wayma i Amazona do kineskih divova i novog europskog projekta Bolt – Stellantis s Pony.ai, borba za to tko će vas prvi voziti bez vozača već je krenula. Donosimo pregled najvažnijih igrača koji danas razvijaju ili već nude vožnje bez vozača po svijetu.
1. Waymo (Alphabet, SAD) Waymo je trenutačno najpoznatiji robotaxi igrač, s potpuno bezvozačkim flotama u Phoenixu, San Franciscu, Los Angelesu, Austinu i Atlanti, gdje tjedno odrađuje stotine tisuća plaćenih vožnji putem vlastite aplikacije i Ubera. | Foto: Waymo
