Tko sve gradi robotaksije: Od Wayma do Bolta i Tesle

11. Rimac Verne (Hrvatska) Rimac kroz tvrtku Verne razvija vlastiti robotaksi koji bi već 2026. trebao krenuti voziti po Zagrebu, a kasnije i u drugim europskim gradovima i na Bliskom istoku. Radi se o potpuno autonomnom električnom dvosjedu bez volana i pedala, s Mobileye Level 4 sustavom i “lounge” interijerom koji se naručuje i personalizira preko aplikacije, uz cilj da vožnja bude jeftinija od Ubera. | Foto: Verne