Tko sve gradi robotaksije: Od Wayma do Bolta i Tesle

Robotaksiji se više ne čine kao daleka budućnost. Od američkog Wayma i Amazona do kineskih divova i novog europskog projekta Bolt – Stellantis s Pony.ai, borba za to tko će vas prvi voziti bez vozača već je krenula. Donosimo pregled najvažnijih igrača koji danas razvijaju ili već nude vožnje bez vozača po svijetu.
1. Waymo (Alphabet, SAD)
Waymo je trenutačno najpoznatiji robotaxi igrač, s potpuno bezvozačkim flotama u Phoenixu, San Franciscu, Los Angelesu, Austinu i Atlanti, gdje tjedno odrađuje stotine tisuća plaćenih vožnji putem vlastite aplikacije i Ubera.
| Foto: Waymo
2. Baidu Apollo Go (Kina)
Baidu vodi u Kini s Apollo Go uslugom koja je već odradila milijune vožnji u više gradova, a sada planira uslugu proširiti u Europu i na Bliski istok kroz partnerstva sa stranim platformama i cilj da do 2030. bude prisutan u desecima gradova.
| Foto: Youtube/Screenshoot
3. AutoX (Kina)
AutoX tvrdi da u Shenzhenu ima najveće područje potpuno bezvozačke usluge na svijetu, s flotom od više od tisuću robotaksija koji pokrivaju oko 1000 kvadratnih kilometara i dio grada voze potpuno bez sigurnosnog vozača.
| Foto: carscoops.com
4. Pony.ai (Kina + Bliski istok + Europa)
Pony.ai već ima stotine robotaksija u kineskim megagradovima, dobio je dozvole za potpuno bezvozačke vožnje u Shenzhenu te širi posao u Dubaiju, Saudijskoj Arabiji i Europi kroz partnerstva s prijevoznicima i Uberom.
| Foto: pony.ai
5. Bolt + Stellantis + Pony.ai (Europa)
Bolt i Stellantis najavili su stvaranje prve velike europske flote robotaksija: Stellantis daje posebne AV spremne platforme, Pony.ai mozak, a Bolt svoju aplikaciju i bazu korisnika, s pilot projektima u europskim gradovima od 2026. i ciljem 100 tisuća autonomnih vozila do 2035.
| Foto: Bolt
6. Amazon Zoox (SAD)
Zoox razvija vlastito maleno, simetrično vozilo bez volana i pedala, koje već vozi komercijalne rute u Las Vegasu, zasad besplatno dok čekaju punu regulatornu dozvolu, a u planu je širenje i na druge američke gradove.
| Foto: zoox
7. Uber i kineski partneri (WeRide, Momenta, Pony.ai)
Uber više ne razvija vlastite autonomne aute, nego na svoju aplikaciju priključuje partnere: s Pony.ai i WeRide planira robotaksije u gradovima Bliskog istoka i Europe od 2026., dok Momenta radi na vožnjama bez vozača u europskim flotama.
| Foto: uber/weride
8. Motional (Hyundai + Aptiv)
Motional, zajedničko ulaganje Hyundaija i Aptiva, već nudi autonomne vožnje modelom Hyundai Ioniq 5 u Las Vegasu preko Ubera i Lyfta, još uvijek s vozačem sigurnosti, a potpuno bezvozačku komercijalnu uslugu pomaknuli su na 2026.
| Foto: motional
9. Didi Neuron (Kina)
Kineski gigant Didi razvija vlastiti robotaksi model Neuron s ugrađenim robotskim rukama koje putnicima pomažu s prtljagom i planom da takva vozila uključi u svoju mrežu vožnji u velikim kineskim gradovima.
| Foto: didiglobal
10. Tesla (SAD)
Tesla agresivno gura vlastitu ideju robotaksija temeljenih na sustavu FSD, s prvim nadziranim robotaksi flotama u Austinu i San Franciscu te planom posebnog vozila Cybercab i širenja usluge tijekom sljedećih godina, iako je puno toga još na papiru.
| Foto: Joel Angel Juarez/REUTERS
11. Rimac Verne (Hrvatska) Rimac kroz tvrtku Verne razvija vlastiti robotaksi koji bi već 2026. trebao krenuti voziti po Zagrebu, a kasnije i u drugim europskim gradovima i na Bliskom istoku. Radi se o potpuno autonomnom električnom dvosjedu bez volana i pedala, s Mobileye Level 4 sustavom i “lounge” interijerom koji se naručuje i personalizira preko aplikacije, uz cilj da vožnja bude jeftinija od Ubera.
| Foto: Verne