AI diže cijene električnih vozila, evo tko najavljuje poskupljenja

Nakon razdoblja žestokih cjenovnih ratova koji su obilježili tržište električnih automobila, čini se da stiže novi val i to poskupljenja. Trend koji bi mogao zabrinuti buduće kupce najavila je premium marka Zeekr, u vlasništvu Geelyja, koja je posljednja u nizu kompanija s korekcijom cijena za svoj nadolazeći model. Kao glavni krivac neočekivano se nameće procvat industrije umjetne inteligencije.

Prema informacijama iz industrije, osvježeni model Zeekr 007 GT, čije se lansiranje očekuje u drugom kvartalu 2026. godine, poskupjet će za pet do osam tisuća juana, što je ekvivalentno iznosu od otprilike 650 do 1.100 eura. Ovaj potez nije izoliran slučaj. Trend je započeo Cheryjev brand Exeed još početkom ožujka, a ubrzo ga je slijedio i FAW Bestune, signalizirajući kraj ere agresivnog spuštanja cijena.

Rat za čipove između AI i autoindustrije

Glavni uzrok ovog preokreta leži u globalnoj nestašici naprednih memorijskih čipova, ključnih komponenti modernih vozila. Naime, procvat umjetne inteligencije doveo je do toga da AI podatkovni centri troše ogromnu većinu dostupnih poluvodiča visoke klase. To je stvorilo "rat resursima" u kojem se automobilska industrija bori za ograničene zalihe, što je rezultiralo vrtoglavim rastom cijena. Prema izvješćima, cijene DDR5 memorije, koja se koristi u automobilskim sustavima, skočile su za nevjerojatnih 300 posto od druge polovice 2025. godine.

Zeekr 007 GT posebno je pogođen jer je jedan od prvih modela koji koristi napredni Nvidijin Drive Thor-U čip za potpomognutu vožnju. Ovaj moćni procesor zahtijeva DDR5X memoriju, istu onu koja je očajnički potrebna za AI servere, što ga čini izuzetno skupom i teško dostupnom komponentom. Povrh svega, cijene litija, ključne sirovine za baterije, gotovo su se udvostručile u posljednjih nekoliko mjeseci, dodatno povećavajući proizvodne troškove. Kako bi opravdao višu cijenu, Zeekr će u novi model ugraditi i napredniju 900-voltnu arhitekturu, koja omogućuje još brže punjenje baterije – od deset do 80 posto za otprilike deset i pol minuta.

Rizičan potez u vrijeme "EV zime"

Ova poskupljenja dolaze u vrlo osjetljivom trenutku za industriju. Globalno tržište prolazi kroz takozvanu "EV zimu", s padom registracija novih električnih vozila od tri posto na godišnjoj razini zabilježenim u siječnju 2026. Svako povećanje cijena stoga predstavlja velik rizik za proizvođače koji se bore za održavanje prodajnog volumena. Analitičari procjenjuju da samo trošak memorijskih čipova povećava cijenu proizvodnje svakog vozila za 150 do 400 eura, što kod nekih modela može u potpunosti izbrisati profitnu maržu.

Dok se Zeekr i Chery odlučuju prebaciti trošak na kupce, drugi biraju drugačiju strategiju. Izvršni direktor Nija, William Li, izjavio je da, unatoč tome što su im proizvodni troškovi po automobilu porasli za gotovo 1.400 eura, njegova tvrtka za sada nema planova dizati maloprodajne cijene, odlučivši apsorbirati gubitke kako bi ostala konkurentna. U pozadini se nazire još jedan problem: analitičari upozoravaju da će starije vrste memorije (DDR4) do 2028. biti postupno ukinute, što će prisiliti sve proizvođače na skupe redizajne vozila kako bi se prilagodili novim, skupljim čipovima koje diktira AI era.