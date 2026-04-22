ANKETA Koliko je star pametni telefon koji sada koristite?

Novi pametni telefoni sve su izdržljiviji i dugotrajniji. Telefoni vodećih proizvođača, poput Samsunga, danas dolaze na tržište sa sigurnih sedam godina velikih ažuriranja operativnog sustava, ali i sigurnosnih nadogradnji, što znači da su uvjereni da bi trebali jednako dobro funkcionirati i tamo negdje iza 2030. godine.

Istovremeno ih opremaju staklima i materijalima koji su dovoljno čvrsti da mogu izdržati udarce čavlima i razne ekstremne temperature ili pritisak vode. Nisu to značajke rezervirane samo za top modele. Honor za svoj nedavno predstavljeni 600 Lite također nudi šest godina ažuriranja, ali i dizajn baterije koja je predviđena za šest godina rada.

Sve to prate i performanse pa već niz godina top modeli dolaze s toliko moćnim čipovima da je ogroman izazov iskoristiti njihov maksimum ili ih baciti na koljena i natjerati u pregrijavanje.

Naravno, duži životni vijek ima i ekološki dio. Svaka godina koju provedete sa svojim telefonom više znači i manje elektroničkog otpada i manji ugljični otisak.

Podaci su to koji vode i do toga da ljudi svoje telefone čuvaju dulje, a prosjek zamjene telefona je oko 3,5 godina, pokazali su podaci Counterpointa iz studenog. Zabilježeni vrhunac je bio 43,4 mjeseca u 2023. godini, a procjena je da bi to trebalo pasti na 40,4 mjeseci korištenja telefona negdje u 2029. godini.