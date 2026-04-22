TELEFONI SU SVE BOLJI

ANKETA Koliko je star pametni telefon koji sada koristite?

Piše Ivan Hruškovec,
Foto: Honor

Ljudi globalno svoje telefone mijenjaju otprilike svakih tri i pol godine, pokazali su podaci iz studenog prošle godine. Koliko je star telefon koji vi koristite? Kakva je vaša situacija u praksi

Novi pametni telefoni sve su izdržljiviji i dugotrajniji. Telefoni vodećih proizvođača, poput Samsunga, danas dolaze na tržište sa sigurnih sedam godina velikih ažuriranja operativnog sustava, ali i sigurnosnih nadogradnji, što znači da su uvjereni da bi trebali jednako dobro funkcionirati i tamo negdje iza 2030. godine.

Istovremeno ih opremaju staklima i materijalima koji su dovoljno čvrsti da mogu izdržati udarce čavlima i razne ekstremne temperature ili pritisak vode. Nisu to značajke rezervirane samo za top modele. Honor za svoj nedavno predstavljeni 600 Lite također nudi šest godina ažuriranja, ali i dizajn baterije koja je predviđena za šest godina rada.

Sve to prate i performanse pa već niz godina top modeli dolaze s toliko moćnim čipovima da je ogroman izazov iskoristiti njihov maksimum ili ih baciti na koljena i natjerati u pregrijavanje. 

Naravno, duži životni vijek ima i ekološki dio. Svaka godina koju provedete sa svojim telefonom više znači i manje elektroničkog otpada i manji ugljični otisak.

Podaci su to koji vode i do toga da ljudi svoje telefone čuvaju dulje, a prosjek zamjene telefona je oko 3,5 godina, pokazali su podaci Counterpointa iz studenog. Zabilježeni vrhunac je bio 43,4 mjeseca u 2023. godini, a procjena je da bi to trebalo pasti na 40,4 mjeseci korištenja telefona negdje u 2029. godini.

ANKETA 'Fejk' ili stvarnost: Jeste li i vi pali na AI prevare?
SVE VEĆI PROBLEM

ANKETA 'Fejk' ili stvarnost: Jeste li i vi pali na AI prevare?

Umjetna inteligencija sve više nam servira svoj sadržaj, bilo da je riječ o videima, fotografijama pa čak i pjesmama
Je li svemir nastao iz 'velikog odskoka', a ne praska? Evo što o teoriji kaže naš znanstvenik
ŠOKANTNE TEORIJE

Je li svemir nastao iz 'velikog odskoka', a ne praska? Evo što o teoriji kaže naš znanstvenik

Znanstvenici iz Portsmoutha tvrde da je svemir nastao iz "odskoka" drevne crne rupe! Teorija "Velikog odskoka" potresa temelje dosadašnjih znanstvenih uvjerenja. Pitali smo i naše stručnjake što misle o tome.
VIDEO Ovako zamišlja avione budućnosti: 'Kao u lijesu... Što kad ovaj iznad pusti 'tihomira?'
LETOVI NA DVA KATA

VIDEO Ovako zamišlja avione budućnosti: 'Kao u lijesu... Što kad ovaj iznad pusti 'tihomira?'

Nakon što su se prototipovi pojavili na društvenim mrežama i na sajmovima zrakoplovne industrije, krenula je lavina komentara. Mnogi su dizajn odmah prozvali klaustrofobičnim

