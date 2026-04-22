VIDEO Ovako zamišlja avione budućnosti: 'Kao u lijesu... Što kad ovaj iznad pusti 'tihomira?'

Koncept koji su mnogi usporedili s lijesom, potaknuo je nebrojene internetske šale i oštro podijelio mišljenja, a mogao bi postati budućnost zračnog prometa. Riječ je o "Chaise Longue", inovativnom dizajnu sjedala na dvije razine španjolskog dizajnera Alejandra Núñeza Vicentea, koji obećava više prostora za noge u ekonomskoj klasi, ali istovremeno kod mnogih putnika izaziva osjećaj klaustrofobije i nelagode.

Od studentske sobe do svjetske pozornice

Foto: Chaise Longue

Sve je počelo kao studentski projekt 2020. godine. Visok 1,88 metara, Núñez Vicente bio je frustriran stalnim nedostatkom prostora u skučenim sjedalima ekonomske klase te je počeo sanjati o jeftinom, a udobnom rješenju. Njegova ideja bila je iskoristiti vertikalni prostor u kabini uklanjanjem središnjih pretinaca za prtljagu kako bi stvorio dva reda sjedala, jedan iznad drugog. Rezultat je raspored koji putniku na donjoj razini omogućuje da potpuno ispruži noge ispod sjedala ispred sebe, dok putnik na gornjoj razini, do koje se dolazi pomoću nekoliko stepenica, dobiva više privatnosti i prostora bez da mu itko ispred njega spušta naslon. To što je započelo kao skica u spavaćoj sobi, preraslo je u njegovu karijeru, projekt na kojem posljednjih nekoliko godina radi sa svojom životnom i poslovnom partnericom Clarom Service Soto.

Revolucija u udobnosti ili noćna mora?

Iako je ideja o dodatnom prostoru za noge primamljiva, pogotovo za visoke putnike, reakcije javnosti bile su, u najmanju ruku, burne. Nakon što su se prototipovi pojavili na društvenim mrežama i na sajmovima zrakoplovne industrije, krenula je lavina komentara. Mnogi su dizajn odmah prozvali klaustrofobičnim.

​- Ovo je jednostavno previše nalik na lijes - jedan je od komentara potencijalnih putnika.

Drugi su izrazili zabrinutost oko sigurnosti, pitajući se koliko bi brza bila evakuacija u hitnim slučajevima. Neki su se pak šalili na račun neugodnih situacija, poput onih ako "osoba na gornjem katu ispusti vjetar". Nedostatak prostora za ručnu prtljagu također je jedna od čestih zamjerki, iako dizajner tvrdi da prostraniji prostor za noge nudi dovoljno mjesta za pohranu manjih torbi. Unatoč kritikama, Núñez Vicente tvrdi da mu nikad nije bio cilj ugurati više putnika u kabinu, već isključivo povećati udobnost.

Dizajner sluša: Novi prototip rješava ključne probleme

Núñez Vicente i njegov tim ozbiljno su shvatili povratne informacije. Najnoviji prototip, predstavljen na sajmu Aircraft Interiors Expo u Hamburgu, donosi značajna poboljšanja. Postavljene su bolje pregrade za privatnost između sjedala i razina, a prostor na donjoj razini znatno je proširen kako bi se smanjio osjećaj skučenosti. Gornja razina sada nudi razmak od gotovo dva metra i mogućnost nagiba za 50 posto veću od standardne premium ekonomske klase. Također, u obzir je uzeta i dostupnost, pa je prednji red sada prilagođen osobama smanjene pokretljivosti.

Gorka pilula: Jeftina udobnost postaje premium luksuz

Zanimljivo je da je prvotna vizija bila ponuditi udobnost po pristupačnoj cijeni, no povratne informacije iz avioindustrije usmjerile su projekt u drugom smjeru. Núñez Vicente priznaje da je to bila "gorka pilula" za progutati.

​- Pomaknuli smo koncept prema iskustvu premium ekonomske klase. Sastali smo se s direktorima zrakoplovnih tvrtki i rekli su nam što točno žele, a to je da ovo sjedalo bude nešto više od obične ekonomije - objasnio je.

Čini se da je teško promijeniti stav zrakoplovne industrije da se inovacije događaju gotovo isključivo u premium kabinama. Ipak, dizajner se nada da je ovo "revolucija koja vodi do evolucije" te da bi uspjeh premium verzije s vremenom mogao dovesti i do razvoja povoljnije inačice.

Budućnost je u zraku, ali ne tako skoro

Unatoč evoluciji dizajna i interesu velikih igrača poput Airbusa, koji je potvrdio da istražuje slične koncepte, put do komercijalne upotrebe je dug i trnovit. Nijedna zrakoplovna tvrtka još se nije službeno obvezala na kupnju. Preinaka zrakoplova izuzetno je skupa i dugotrajna, a proces dobivanja sigurnosnih certifikata za ovako radikalan dizajn je složen i može trajati godinama.

Ideja je da se ovakva sjedala postave u središnji dio širokotrupnih zrakoplova, okružena standardnim sjedalima. Zbog svega toga, malo je vjerojatno da ćemo "Chaise Longue" vidjeti u zrakoplovima u skorije vrijeme.

*uz korištenje AI-ja