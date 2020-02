Antarktika toplija od Zagreba: "Ovo je opasno i nenormalno"

Na Antarktici je 9. veljače izmjerena temperatura od 20 Celzija i to je prvi put u povijesti da je Antarktika službeno dočekala tako visoku temperaturu. Ovaj rekord izazvao je veliku brigu kod znanstvenika, jer upućuje na veliku klimatsku nestabilnost na najvećoj svjetskoj ledenoj površini. Na Antarktici se naime nalazi oko 70 posto ukupne količine leda na Zemlji.

Temperatura od 20 stupnjeva, točnije 20.75 C izmjerena je na otoku Seymour i za gotovo stupanj je to viša temperatura od prethodno najviše izmjerene temperature na otoku Signy u siječnju 1982. godine kada je izmjereno 19.8 C.

Samo dva dana ranije, 7. veljače, baza Esperanza na sjevernom dijelu Antarktike izmjerila je temperaturu od 18.3 stupnja, što je najviša temperatura ikad na kontinentalnoj strani Antarktike.

Ovo su rekordi koji su šokirali znanstvenike, jer trend rasta temperature na Antarktici je sad već konstantan i bilježi najbrži rast temperatura na planeti. Znanstvenici kažu da je ovakav rast temperatura na Antarktici "nevjerojatan i nenormalan".

- Primjećujemo da dolazi do porasta temperature prema podacima različitih istraživačkih stanica koje pratimo, ali nikada nismo vidjeli ovako nešto - kazao je brazilski znanstvenik Carlos Shaefer koji djeluje u sklopu Terrantara, projekta brazilske vlade koji prati utjecaj klimatskih promjena na 23 lokacije na Antarktici.

Foto: UESLEI MARCELINO/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL Kada bi se na Antarktici otopio sav led, piše Guardian, kojeg od ukupne količine leda na svijetu ima 70 posto, razine mora bi narasle 50 do 60 metara, no do tako dramatičnog rasta razine mora će vjerojatno proći još koja generacija. Ono što nas svakako čeka do kraja ovog stoljeća je rast razine mora od 30 do 110 centimetara.

Antarktika inače nije jedina rušila rekorde ovih dana.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) je objavila da je siječanj 2020. bio najtopliji siječanj u povijesti Zemlje. Naime, svaki dan siječnja bio je topliji od prosjeka temperature za siječanj u 20. stoljeću.

Rekord je to koji potvrđuje da se planeta nastavlja zagrijavati i to ubrzano. Naime, od 2016. godine smo zabilježili čak četiri najtoplija siječnja u povijesti i 10 najtoplijih od 2002. godine, javlja NBC.