Apple je danas predstavio svoje najnovije operativne sustave, iOS 27 i macOS 27 Golden Gate, koji donose značajna poboljšanja u umjetnoj inteligenciji, uključujući potpuno preuređeni Siri AI.
Apple je objavio iOS 27 i macOS Golden Gate: Pogodite na što su se najviše fokusirali...
Apple je, kao što je prethodno najavljeno, danas službeno pustio svoja najnovija velika godišnja ažuriranja za operativne sustave, uključujući iOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, visionOS 27 i tvOS 27. Ove nadogradnje, koje su bile u beta testiranju od lipnja, sada su dostupne korisnicima kompatibilnih uređaja, a donose značajna poboljšanja koja se prvenstveno fokusiraju na umjetnu inteligenciju i novi dizajn sučelja.
Siri AI: Potpuno preuređen osobni asistent
Glavna zvijezda svih novih izdanja operativnih sustava, s iznimkom tvOS-a, jest Siri AI. Riječ je o potpunoj transformaciji Appleovog poznatog glasovnog i tekstualnog asistenta, koji je sada temeljen na velikom jezičnom modelu i ima duboko razumijevanje konteksta. Pokretan naprednom tehnologijom Apple Intelligence, Siri AI dizajniran je da bude sposobniji i osobniji asistent koji može razumjeti korisnika na temelju njegovih poruka, e-pošte, fotografija i drugih osobnih podataka.
Novi Siri može odgovarati na zahtjeve izrečene prirodnim jezikom te izvršavati složenije zadatke, poput objašnjavanja što se trenutno nalazi na zaslonu ili pretraživanja korisnikove povijesti, uključujući stare e-mailove i tekstualne poruke. Jedna od ključnih novosti je i mogućnost izravne interakcije s aplikacijama, pod uvjetom da su programeri implementirali podršku za tu funkcionalnost. Uz to, Apple je predstavio i zasebnu aplikaciju Siri, koja svojim konceptom podsjeća na popularne aplikacije poput ChatGPT-a ili Claudea. Prema službenoj objavi, Siri AI je trenutno dostupan u beta verziji na engleskom jeziku, s planovima za proširenje na druge jezike, uključujući francuski, japanski i španjolski, tijekom listopada.
Druge nove AI funkcije uključuju mogućnost generiranja automatizacija unutar aplikacije Shortcuts ili stvaranje proširenja za Safari na temelju jednostavnog tekstualnog upita. Tu su i dodatne opcije za uređivanje fotografija, poput alata "Spatial Reframing" koji omogućuje prilagodbu perspektive fotografije nakon što je snimljena.
Tehnička pozadina i poboljšanja dizajna
Siri AI i ostale "Apple Intelligence" značajke primarno se oslanjaju na nekoliko modela koje je razvio sam Apple, većinom pod oznakom AFM 3. Za obradu na samom uređaju koriste se dva modela: AFM 3 Core s tri milijarde parametara i napredniji AFM 3 Core Advanced s dvadeset milijardi parametara, koji koristi "rijetku arhitekturu" i aktivira samo jedan do četiri milijarde parametara ovisno o zahtjevu. Za složenije zadatke tu su i snažniji modeli koji se izvršavaju na udaljenim poslužiteljima: AFM 3 Cloud, ADM 3 Cloud (za slike) i AFM3 Cloud Pro.
Prilagodbe dizajna "Liquid Glass"
Osim AI noviteta, Apple je unio i vizualna poboljšanja. "Liquid Glass", novi dizajnerski jezik predstavljen 2025. godine, s iOS-om 27 dobiva dodatne mogućnosti prilagodbe. Korisnici sada na iOS-u i macOS-u imaju klizač kojim mogu podešavati prozirnost, odnosno neprozirnost "Liquid Glass" elemenata sučelja. Ovaj dizajn, koji donosi fluidno i dinamično sučelje nalik staklu, reflektira i lomi pozadinu stvarajući osjećaj dubine, a cilj mu je unificirati vizualni dojam na svim Appleovim uređajima. Na macOS-u su napravljene i brojne manje dizajnerske prilagodbe kao odgovor na povratne informacije korisnika prikupljene od uvođenja ovog dizajna.
Ažuriranja za ostale uređaje i dostupnost
Ažuriranja za tvOS 27, visionOS 27 i watchOS 27 uglavnom su manjeg opsega. tvOS u potpunosti preskače nove Siri AI funkcije i umjesto toga se fokusira na poboljšanja za aplikacije Podcasts i Music te opciju odabira većih fontova. watchOS 27 dobiva aplikaciju Siri i Siri AI, novo lice sata, razna dizajnerska osvježenja te proširene zdravstvene i fitness funkcije, poput obavijesti i praćenja perimenopauze i menopauze te preciznijeg brojanja koraka. Zanimljivo je da je uklonjena rijetko korištena funkcija Walkie Talkie. Naposljetku, visionOS također dobiva Siri AI i aplikaciju Siri, uz novo virtualno okruženje (Thórsmörk), poboljšano snimanje zaslona i sitne dorade korisničkog iskustva.
Sva su ažuriranja dostupna za preuzimanje od danas. iOS 27 podržava iPhone 11 i novije modele, no za korištenje Siri AI značajki bit će potreban iPhone 15 Pro, iPhone 16 ili noviji uređaj. macOS Golden Gate zahtijeva Mac s M-serijom čipova. Važno je napomenuti da je Golden Gate posljednja verzija macOS-a koja podržava Rosettu, tehnologiju koja omogućuje Macovima s Apple Silicon čipovima pokretanje starijih aplikacija razvijenih za Intel. Nakon ovog ciklusa, mnoge starije i neodržavane aplikacije prestat će raditi, iako je Apple napravio iznimku za starije igre.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+