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Imate li stari iPhone negdje u ladici? Zbog jedne su stvari ponovno postali popularni...

Piše 24sata,
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Imate li stari iPhone negdje u ladici? Zbog jedne su stvari ponovno postali popularni...
Foto: Profimedia
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Iako je korištenje starog iPhonea kao fotoaparata zabavno, stručnjaci upozoravaju na značajne sigurnosne rizike

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Dok Apple predstavlja sve naprednije kamere, događa se suprotan trend: mladi sve češće koriste i do 15 godina stare iPhone modele. Ne koriste ih za pozive, već isključivo za fotografiranje, tražeći specifičnu retro estetiku.

Glavni pokretač fenomena je jedinstvena estetika fotografija. Dok moderni telefoni koriste AI za zaglađivanje kože i pojačavanje boja, stariji modeli poput iPhonea 4 ili 5s stvaraju slike s vidljivim zrnom, oštrijim kontrastom i ograničenim dinamičkim rasponom. Ta "lo-fi" kvaliteta, koja podsjeća na analogne fotoaparate, postala je poželjna jer korisnici takve slike smatraju "emotivnijima" i autentičnijima.

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​- Fotografiranje starim iPhoneom je kao da koristite stari analogni aparat. Iako slikam u sadašnjosti, fotografije imaju nostalgičan prizvuk, zbog čega se čine novima - objasnila je 22-godišnja studentica Park Soo-yeon.

Digitalni minimalizam i nostalgija

Osim estetike, trend potiče i želja za digitalnim minimalizmom. Mlađe generacije, odrasle u svijetu stalnih notifikacija, u starijim uređajima pronalaze bijeg od informacijskog preopterećenja. Ograničene funkcije svode telefon na jednostavan fotoaparat, pružajući iskustvo bez ometanja. To se spaja s nostalgijom za tehnologijom s početka 2000-ih, stvarajući takozvani "young-tro" pokret koji cijeni namjernu jednostavnost.

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Iako je korištenje starog iPhonea kao fotoaparata zabavno, stručnjaci upozoravaju na značajne sigurnosne rizike. Primjerice, iPhone 4 nije dobio softversko ažuriranje od 2014. godine, što znači da je više od desetljeća bez ikakvih sigurnosnih zakrpa. Zbog toga je izrazito ranjiv na hakiranje i krađu podataka. Apsolutno se ne preporučuje prijava na osobni Apple račun, e-poštu ili društvene mreže. Najsigurniji pristup je koristiti ga isključivo kao kameru, otvoriti novi Apple ID za njega te fotografije prebacivati kabelom, a ne preko iClouda. Umetanje SIM kartice također je opasno.

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