Apple je testirao posebnu olovku za iPhone Ultra, ali je vjerojatno nikad nećemo dobiti

Apple navodno radi na velikim promjenama za svoje popularne proizvode. Iako je dugo očekivani sklopivi iPhone u središtu pozornosti, najnovije informacije govore o razvoju posebne Apple Pencil olovke koja se suočava s ozbiljnim preprekama, dok se istovremeno pripremaju značajna poboljšanja za Apple Watch.

Prototip olovke za sklopivi "iPhone Ultra"

Ako bi Apple ikada odlučio stvoriti olovku dizajniranu za pametni telefon, nadolazeći sklopivi iPhone predstavljao bi savršenu priliku za to. Čini se da su u tvrtki itekako svjesni te mogućnosti. Prema izvještaju Marka Gurmana iz Bloomberga, tvrtka je "interno izradila prototip, testirala i razmatrala lansiranje" modificirane Apple Pencil olovke za svoj prvi sklopivi uređaj. Međutim, Gurman odmah dodaje kako je "malo vjerojatno" da će Apple taj prototipirani dodatak uistinu i objaviti zajedno s prvom generacijom telefona. Glasine sugeriraju da bi se uređaj, nazvan "iPhone Ultra" ili "iPhone Fold", mogao pojaviti već 9. rujna, a očekuje se da će donijeti dizajn u stilu knjige s unutarnjim zaslonom od otprilike 7,8 inča.

Gurman je izvijestio da je prototip olovke bio "kraći i zdepastiji" od postojećih modela Apple Pencil koji se inače koriste s iPad uređajima. Poput postojećih olovaka u Appleovoj ponudi, i ovaj prototip bi se magnetski pričvršćivao na bočnu stranu sklopivog iPhonea radi pohrane i punjenja. Upravo je ta ideja o bočnom pričvršćivanju jedan od ključnih problema, jer bi olovka smetala prilikom otvaranja telefona u situacijama kada je korisnik ne namjerava odmah koristiti.

Praktični problemi i osjetljivost zaslona

Osim nepraktičnosti postavljanja, Gurman je dodao da postoji ozbiljna zabrinutost da bi olovka mogla ostaviti tragove ili oštetiti zaslon. Sklopivi uređaji u pravilu imaju znatno osjetljivije i mekše zaslone od klasičnih pametnih telefona, što predstavlja velik izazov za korištenje bilo kakvog oštrog predmeta na njihovoj površini. Appleov oprezan pristup odražava širi problem u industriji, gdje se proizvođači bore s uspostavljanjem ravnoteže između pružanja naprednih značajki i osiguravanja dugoročne izdržljivosti. Čak i Samsung, koji dominira tržištem sklopivih telefona, nudi posebne S Pen olovke koje su dizajnirane isključivo za rad s njihovim sklopivim modelima, što potvrđuje da standardna tehnologija nije primjenjiva. S obzirom na to da se očekuje cijena od oko dvije tisuće američkih dolara ili više, izdržljivost će biti ključan faktor za kupce. Odluka o (ne)uključivanju olovke bit će poznata kada uređaj bude službeno predstavljen.

Više nade za redizajn Apple Watcha

Dok je sudbina olovke za iPhone neizvjesna, Gurman nudi više sigurnosti kada je riječ o budućnosti Apple Watcha. Prema njegovim informacijama, Apple testira nove opcije keramičkih kućišta za nadolazeći Apple Watch Series 12, i to u bijeloj i tamnosivoj boji. Značajne promjene stižu i na softverskoj strani. Navodno se testira nova funkcija pametnog sata koja bi omogućila senzoru za otkucaje srca da prikuplja podatke kontinuirano tijekom cijelog dana, umjesto samo tijekom fizičke aktivnosti ili u nasumičnim intervalima.

Osim toga, Apple navodno priprema i redizajn svojih aplikacija za fitness i zdravlje kako bi bile vizualno i funkcionalno sličnije popularnim platformama kao što su Whoop i Oura. Za sve koji razmišljaju o nadogradnji, Gurman je također izjavio da je vjerojatnije da će Apple Watch doživjeti veliki redizajn sljedeće godine, iako postoji mogućnostda se taj plan odgodi sve do 2028. godine.

*uz korištenje AI-ja