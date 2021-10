Audi je proširio svoju ponudu električnih modela. Njihov treći model koji vozi isključivo na struju, SUV Q4 e-tron stigao je u Hrvatsku i to u dvije verzije. Ovih dana krenule su prve isporuke za klasičnu izvedbu Q4, dok je njegova coupe verzija Q4 e-tron Sportback istodobno premijerno prikazana na našem tržištu. Oba modela, kao i ostale nove Audijeve električne i plug-in hibridne aute isprobali smo na Audi tour e-xperience događaju koji je održan u Istri.

Q4 e-tron i Q4 e-tron Sportback prvi su kompaktni električni SUV modeli u Audijevoj ponudi. Atraktivni automobili bazirani su na istoj platformi i koriste sličnu tehnologiju kao Volkswagen ID.4 i Škoda Enyaq. Slični su im i po dimenzijama i prilično raskošnoj ponudi prostora.

Unutrašnjost je vrlo slična onoj u ostalim modelima Audija, dakle elegantna i potpuno digitalizirana. U središtu auta je dodirni zaslon dijagonale do 11,6” a ispred vozača su dobro poznati digitalni instrumenti. Ovisno o varijanti dostupne su različite funkcije, između ostalog Head up zaslon s funkcijom proširene stvarnosti i Audi virtual cockpit plus. Nude se i vrhunska LED matrix prednja svjetla koja kao svjetski novitet imaju mogućnost mijenjanja svjetlosnog potpisa. Vozač tako može birati između četiri različita svjetlosna potpisa.

Ponude pogona su praktično identične onima koje Volkswagen nudi u ID.4, a Škoda u Enyaqu. Osnovni model Q4 35 e-tron ima bateriju kapaciteta 52 kWh, dok ostali modeli Q4 40 e-tron i Q4 50 e-tron imaju bateriju kapaciteta 77 kWh. Q4 35 e-tron ima elektromotor sa 170 KS i stražnji pogon. Snažniji Q40 također ima stražnji pogon, ali s 204 KS.

Impresivni Q4 50 e-tron quattro ima po jedan elektromotor na prednjoj i stražnjoj osovini te pogon na sve kotače, a ukupna snaga je čak 299 KS. Performanse su mu odlične pa do 100 km/h stigne za samo 6,2 sekunde. Ovisno o veličini baterija i izvedbi pogona doseg s jednim punjenjem može biti do 520 km mjereno po WLTP ciklusu.

Kompaktna baterija ima snagu punjenja od 7,4 kW pri AC punjenju, dok je najveća snaga punjenja na istosmjernom DC punjenju 100 kW. Velika baterija na AC punjenju ima 11 kW, a na DC 125 kW. S najvećom snagom punjenja moguće je napuniti količinu energije dostatnu za 130 km za samo 10 minuta.

Položaj baterije u podu vozila jamči nisko težište i vrlo dobara vozna svojstva, a Q4 modeli su pravi užitak u vožnji. Također su iznimno udobni na svim vrstama ceste. Q4 e-tron modeli nude se i sa sportskim ovjesom koji spušta auto za 15 mm. Osim toga nudi se i Audi drive select sustav s različitim profilima vožnje. On serijski dolazi uz Sportback, dok je progresivni upravljač serijski uz Quattro modele. Vrhunski ovjes s regulacijom tvrdoće amortizera, opcijski dostupan uz sve motora, omogućuje još veću prilagodbu različitim stilovima vožnje.

Osim Q4 Sportbacka imali smo priliku još jednom provozati nevjerojatni RS e-tron GT Quattro sa 648 KS koji do 100 km/h ubrza za 3,3 sekunde te njegovu samo malo slabiju verziju bez RS predznaka. Vozili smo i podjednako impozantni plug-in hibrid Audi Q8 TFSIe.

Novi Audi Q4 e-tron košta od 363.337 kuna, a a Sportback izvedba je s početnom cijenom malo skuplja pa cijene za nju kreću od 378.398 kuna. Audi e-tron GT stoji od 836.403 kn, Audi RS e-tron GT od 1,153.658 kn, a plug-in hibridni Audi Q8 TFSIe 741.472 kn