Auto vam je stajao tjednima? Kako ćete opet sigurno voziti

Za vrijeme trajanja strogih mjera borbe protiv korona virusa ulice i ceste u Hrvatskoj su bile poluprazne, mnogi nisu vozili tjednima, neki i više od mjesec dana. No uskoro slijedi popuštanje mjera što će neke ohrabriti da ponovo krenu voziti ili će pak morati voziti zbog povratka na posao. No dugotrajno stajanje može naštetiti automobilu. Auto koji je stajao tjednima, pogotovo na otvorenom parkiralištu možda nije u voznom stanju ili pak nije siguran za vožnju. Da bi bili sigurni trebali biste detaljno provjeriti automobil prije kretanja na prvu vožnju nakon dugog vremena. Što sve valja napraviti donosimo u nastavku.

Foto: Dreamstime

1. Provjeriti gume

Prije kretanja u vožnju provjerite je li se koja guma ispraznila. Krenete li voziti s jako ispražnjenom ili potpuno praznom gumom predstavljate opasnost za sebe i sve ostale u prometu, a gumu i kotač ćete vrlo vjerojatno oštetiti. Izgledaju li gume dobro napunjene zrakom svejedno posjetite benzinsku postaju ili vulkanizera i provjerite pritisak. Zbog dugog stajanja vjerojatno je došlo do promjena tlaka u gumama, a na to su posebno osjetljivi auti sa starim gumama ili naplatcima. Nemojte zaboraviti staviti ljetne gume čim prije je to moguće. Zimske gume mogu imati i 20 posto duži zaustavni put na višim temperaturama od ljetnih.

Foto: Dreamstime

2. Provjeriti tekućine

Prije kretanja u vožnju važno je provjeriti i tekućine u automobilu. Ako automobil ima nedostatke, neke tekućine su mogle zbog dugog stajanja iscuriti ili ishlapiti. Obavezno prije nego što upalite auto provjerite razinu rashladne tekućine, ulja za kočnice, te motornog ulja te nadolijte ako je to potrebno.

Foto: Danijel Berković/PIXSELL

3. Akumulator

S obzirom na to da je automobil dugo stajao, a neke noći tijekom posljednjih mjesec dana su bile vrlo hladne i s temperaturama ispod nule mnogima automobil neće htjeti upaliti. Posebno se to odnosi na one automobile s akumulatorima starijim od tri ili četiri godine koji su pri kraju svojeg radnog vijeka. Potražite pomoć susjeda ili prijatelja te upalite auto uz pomoć kablova (naravno uz držanje distance) ili pozovite službu pomoći na cesti koja će vam upaliti vaš auto. Auto je neuobičajeno dugo stajao, to što se akumulator ispraznio ne znači da ga nužno morate odmah mijenjati. Ako ćete voziti često možda potraje još do iduće zime ili dulje. No ako se auto iduće jutro ponovo ne može upaliti odmah zamijenite akumulator.

Foto: Dreamstime

4. Signalne lampice

Ako vam lampice na ploči s instrumentima signaliziraju neki kvar ili problem nemojte ih ignorirati već pogledajte u upute automobila om kakvom se problemu radi i što učiniti. Dugo stajanje je moglo naštetiti nekoj važnoj komponenti auta, životinja je mogla pregristi važan kabel ili dovod ili je netko čak mogao ukrasti neki dio iz automobila. Zato signalne lampice nakon dugog stajanja shvatite ozbiljnije nego ikad. Valja napomenuti da lampice žute boje predstavljaju manji problem nakon kojeg je često moguće nastaviti vožnju, dok lampice crvene boje znače da morate odmah zaustaviti auto i posvetiti se problemu.

Foto: Dreamstime

5. Oprezno s kočnicama

Zbog dugog stajanja na otvorenom sigurno su korodirali diskovi kočnica stoga snaga kočenja isprva neće biti idealna, a osjećaj na papučici kočnice možda neobičan i sve to popraćeno neobičnim zvukom struganja. Ako signalne lampice ne pokazuju nikakav problem s kočnicama možete u vožnju no prije izlaska na cestu obavezno nekoliko puta nježno zakočite pri maloj brzini na parkingu ili na drugom sigurnom mjestu kako bi se kočnice barem malo očistile i kako bi se hidraulička tekućina ponovo rasporedila po vodovima. Nikako nemojte odmah krenuti juriti jer bi vas prvo kočenje moglo itekako neugodno iznenaditi. Zbog dugogstajanja može doći do škripe kočnica prilikom kočenja, no nemojte se brinuti oko toga. S vremenom će to vjerojatno nestati, a ako potraje nekoliko dana obratite se u servis.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

6. Obavezno natočite gorivo

Gorivo koje je dugo stajalo možda je malo izgubilo na kvaliteti ili je na sebe navuklo male količine vode ili se pak na dnu spremnika staložila nečistoća. Stoga posjetite prvu benzinsku i natočite spremnik do vrha (gorivo je ionako jeftinije nego što je to bilo godinama) kako bi se ustajalo gorivo pomiješalo sa svježim.

Foto: Goran Stanlz/Pixsell

7. Obavezno što prije operite auto

Od stajanja na otvorenom je auto sigurno jako prljav, pa čak iako vam takav izgled auta ne smeta otiđite u praonicu i temeljito ga operite. Naime sva ta nečistoća može jako naštetiti autu. Sitne čestice pijeska mogu se zavući ispod brisača i ogrebati staklo tako da ne koristite brisače prije pranja ako to nije potrebno. Također, izmet ptica koji dugo stoji na automobilu može nagristi lak, a dio prljavštine izvana ući će i u auto te tako možete ugroziti vlastito zdravlje.

Foto: Dreamstime

8. Vozite nježno

I kada ste sve provjerili i napravili po ovim uputama nemojte odmah izvlačiti maksimum iz automobila. Prvih nekoliko dnaa vozite nježno jer tko zna hoće li se ipak nakon nekoliko desetaka kilometara pojaviti neki ozbiljan problem kojeg je uzrokovalo stajanje. Također takvom vožnjom dajete priliku automobilu da se 'vrati u normalu'. Naime zbog dugog stajanja motor nije više idealno podmazan, neki spojevi, zglobovi i ležajevi također nisu dobro podmazani ili su možda lagano korodirali. Nježnom vožnjom sve će se to nakon nekoliko dana ispraviti i vratiti u prijašnje stanje pa će auto biti spreman za puno opterećenje.