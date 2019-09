Automobil za mnogo uživanja u vožnji i u brutalnom zvuku

Agresivni izgled nagovještava da se ispod karoserije skriva ‘čudovište’. I ti silni spojleri, difuzori, dvije velike ispušne cijevi, ništa od toga nije varka. Hyundai i30 Fastback N zaista može biti 'čudovište'. Čak 275 KS u ovako atraktivnom pakiranju jamstvo su za zabavu i magnet za sve koji vole brzu vožnju.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Hyundai i30 N je jedan od najboljih, možda i najbolji sportski kompakt na tržištu, a njegova Fastback izvedba razlikuje se samo po izgledu, sve drugo isto je kao i u običnom i30 N. A to znači da je ovo nevjerojatno dobra kombinacija relativno udobnog sportskog automobila za svaki dan i ‘poludjelog čudovišta’ koje ‘urla’, puca iz ispuha i tvrdim ovjesom 'izbija bubrege' na svakoj neravnini. I pritom je nevjerojatno brz kroz zavoje.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Za 'transformaciju' ovog auta dovoljan je pritisak na tipku i promjena načina rada, a razlika kad se iz normalnog načina rada prebaci u sportski N je nevjerojatno velika i to je golema prednost Hyundaija nad konkurencijom kod koje se, bez obzira na odabir načina rada karakter auta zapravo ne mijenja previše i ostaje ili dosadan ili previše divlji i neudoban za svakodnevnu vožnju.

Foto: Marko Prpić/Pixsell

Unutrašnjost nije spektakularna kao vanjski izgled, no sve je funkcionalno i idealno za uživanje u vožnji. Tijekom testa trošili smo između 9,5 i 12 l/100 km, ovisno o stilu vožnje. Nije malo, no ovo je 275 KS. Hyundai i30 Fastback N nije niti jeftin, no, bez pretjerivanja ovo je možda i najbolji kompakt koji se trenutačno može kupiti. Za one koje ovakvi automobili privlače Fastback N vrijedi svake lipe.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

TVORNIČKI PODACI:

masa: 1516 kg

dimenzije: 446x180x142 cm

obujam: 1998 ccm

snaga: 202 kW/275 KS

0-100 km/h: 6,1 s

najveća brzina: 250 km/h

potrošnja: 8,2 l/100 km

cijena: 277.990 kn (testni model), 256.990 kn (osnovni dizel)

Testirani Hyundai i30 Fastback N Performance u opremi ima 19” alunaplatke, dodirni zaslon 8”, navigaciju, bežični punjač, LED prednja svjetla, kameru za vožnju unatrag...