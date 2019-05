'Bez riječi smo': Na dnu oceana snimili misteriozno stvorenje...

Kamera je na dnu Indijskog oceana uhvatila misteriozno stvorenje, za koje istraživači tvrde da je riječ o nikad prije dokumentiranoj vrsti. Kako se tvrdi u priopćenju ekspedicije 'Five Deeps', video životinje koja nalikuje meduzi snimljen je iz mini podmornice na najdubljoj točki Javanske brazde u Indijskom oceanu, na dubini od 7.192 metra.

- Ne vidimo često nešto tako nevjerojatno da nas ostavlja bez riječi. U ovom trenutku nismo u potpunosti siguni o kojoj se vrsti radi, ali sve ćemo saznati u dogledno vrijeme - rekao je u priopćenju dr. Alan Jamieson, glavni znanstvenik ekspedicije 'Five Deeps'.

Izgleda potpuno nestvarno. Odjednom se pojavilo iz tame, a mi smo pomislili 'Bože, ovo je neka čudna vrsta plaštenjaka' - kazao je Jamieson za CNN Travel.

Naveo je kako plaštenjaci obično žive pričvršćeni za morsko dno, ali tijelo ovog bića je lebdjelo iznad dna.

- Ova se životinja vjerojatno prilagodila uvjetima u destruktivnoj sredini i pluta iznad morskog dna uz pomoć velikog dugačkog pipka - kazao je.

Kako navodi ekspedicija, putovanje dubinama Indijskog oceana je treći put da su uspješno doveli svoju podmornicu do nikad prije istraženog dna jednog od pet najvećih svjetskih oceana.

Submarine in the Indian Ocean captures footage of a jellyfish-like animal never seen before pic.twitter.com/Nkm8vKK9id — Reuters Top News (@Reuters) May 6, 2019

Naravno, nije trebalo proći previše vremena od objave videa na Twitteru za pravi val reakcija.

Jedni tvrde da je ovo jasan dokaz da izvanzemaljci postoje, te uspoređuju ovo stvorenje sa onim iz filma 'Bezdan'.

Frickin’ underwater aliens. I knew it! I’ve been saying it for years. No one believed me! I’m totally vindicated. They are building underwater landing strips!!! — Jeffrey Schultz (@JeffreywSchultz) May 6, 2019

'Toliko toga se još treba otkriti...'

Neke, pak, ovo stvorenje podsjeća na križanca između meduze i raže, a drugi, pak, smatraju da su oceani toliko neistraženi da ovakva nikad prije viđena stvorenja, zapravo i nisu nikakva novost, te da možemo očekivati još više ovakvih otkrića.

Looks like a jelly fish and a stingray mated and that's the result. 😂 — Karen #ExGOP #ImpeachTrump (@UTSunriseSunset) May 6, 2019

So much life still yet to be discovered underwater. 🤔 — Jodi PD Dimaporo (@hunnyjodi31) May 6, 2019

'Hej, danas je 2019. To je vrećica'

Treći, pak, smatraju kako ipak živimo u 2019. godini i da ih ne bi iznenadilo da je riječ o - običnoj plastičnoj vrećici.