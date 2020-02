Bill Gates gradi jahtu na vodik, koštat će 4,39 milijardi kuna

Bill Gates (64) naručio je prvu svjetsku super-jahtu na vodik, koja je procijenjena na 4,39 milijardi kuna, a sadrži beskonačni bazen, helipad, spa i teretanu.

Suosnivač Microsofta naručio je brod Aqua - luksuzno plovilo veličine 112 metara u potpunosti pogonjeno tekućim vodikom - prenosi The Guardian.

- Za razvoj Aque uzeli smo inspiraciju iz načina života pronicljivog, perspektivnog vlasnika, svestranosti tekućine u vodi i vrhunske tehnologije kako bismo to kombinirali u supeacht s doista inovativnim značajkama - rekao je o projektu prošle godine, pomorski dizajner Sander Sinot.

Brod ima pet paluba i prostor za smještaj 14 gostiju i 31 člana posade. Uz dodatnu ekološku značajku, vatrene zdjele sa pogonom na gel omogućavaju gostima da ostanu na toplom i vani, bez potrebe za izgaranjem drva ili ugljena.

Ipak njegova najsuvremenija značajka nalazi se ispod palube - dva spremnika koja su vakuumski zatvorena i teška 28 tona. Ohlađeni su na -253 stupnjeva i napunjeni tekućim vodikom, koji pokreće brod.

Gorivo će stvarati snagu za dva jednomegavatna motora i pogonske motore putem gorivih ćelija na brodu, koji kombiniraju vodik s kisikom za proizvodnju električne energije. Nusproizvod gorenja vodika je voda.

Brod bi morskim vodama trebao zaploviti tek 2024. godine.

Kad to učini, ima potencijal dostići brzinu od 17 čvorova (oko 20 km / h) i prijeći 6000 kilometara (ili otprilike od Londona do New Yorka) prije nego što se treba dolijevati gorivom.

Bill Gates, koji je trenutno rangiran kao drugi najbogatiji čovjek na svijetu sa bogatstvom od 118 milijardi američkih dolara, nikada prije nije posjedovao vlastiti brod.

Uobičajeno je iznajmljivao jahte za vlastito korištenje.

Investicijapredstavlja Gatesov dugogodišnji interes za alternativnim gorivima i njegov entuzijazam za novom tehnologijom koja bi mogla riješiti emisije plinova iz industrije i prometa koja zajedno čine 75% svjetskog ugljičnog otiska.

Ulagač je u Heliogen, kalifornijski startup koji ima za cilj pretvoriti sunčevu svjetlost u izvor topline što bi moglo pomoći zamjeni fosilnih goriva.

To je prva tvrtka na svijetu koja je koncentrirala sunčevu svjetlost kako bi postigla dovoljno visoke temperature da napajaju tešku industriju bez emisije ugljika.

Gates se također obvezao da će dati većinu svog procijenjenog bogatstva od 118 milijardi dolara 'dobrim stvarima' putem Fondacije Bill i Melinda Gates.

Ovaj je tjedan donirao 100 milijuna dolara za pomoć u borbi protiv koronavirusa.