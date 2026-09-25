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BILL GATES ŠOKIRA: AI bi mogao ubiti milijardu ljudi

Piše HINA,
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BILL GATES ŠOKIRA: AI bi mogao ubiti milijardu ljudi
Foto: Denis Balibouse
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„Nikada nije postojalo oružje tako moćno kao spoj ljudi sa zlim namjerama koji se koriste najnovijim alatima umjetne inteligencije”, izjavio je američki milijarder.

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Suosnivač Microsofta Bill Gates vjeruje da bi umjetna inteligencija na koncu mogla biti odgovorna za „milijardu mrtvih”, rekao je u intervjuu prikazanom u petak, pozvavši na regulaciju te tehnologije.

„AI je svakako dovoljno moćan da pokrene događaje koji, znate, uzrokuju milijardu mrtvih”, rekao je za NBC na pitanje smatra li da je umjetna inteligencija dovoljno moćna da okonča čitavo čovječanstvo.

„Nikada nije postojalo oružje tako moćno kao spoj ljudi sa zlim namjerama koji se koriste najnovijim alatima umjetne inteligencije”, izjavio je američki milijarder.

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Na pitanje smatra li da su potrebni zakoni kako bi se regulirala umjetna inteligencija, Gates je rekao: „Nitko ne misli da je samoregulacija dovoljna.”

„Potrebno je da se tijela za provedbu zakona i političari uključe u raspravu o tomu kako bi trebale izgledati zaštitne mjere i nadzor.”

Rasprava o regulaciji umjetne inteligencije dobila je nov zamah nakon što su vodeće tvrtke, uključujući kreatora ChatGPT-ja OpenAI i Anthropic, objavile da su spremne usporiti razvoj tehnologije nakon niza hakerskih incidenata koji su široko odjeknuli u javnosti.

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