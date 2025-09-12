Bitcoin Altcoin Prikuplja 14,6 Milijuna dolara za Rast sa 0,01$ na 1$

Na tržištu kriptovaluta, s ukupnom tržišnom kapitalizacijom altcoina koja se kreće oko 1,76 bilijuna dolara, sve je veći interes za pronalaskom sljedećeg velikog projekta.

Nedavno je objavljeno da novi altcoin Bitcoin Hyper (HYPER) provodi pretprodaju tokena, a neki rani sudionici očekuju povećanje svojih imovina.

Cijena je još uvijek oko 0,01$, a neki analitičari smatraju da postoji dodatni prostor za rast.

Međutim, rizik naglih promjena cijene je neizbježan.

Zašto je dosezanje 1$ važno

Neki analitičari kriptovaluta raspravljaju o mogućnosti da Bitcoin Hyper dosegne 1$.

Ako se to dogodi, predstavljalo bi značajan rast u odnosu na trenutne cijene.

Međutim, postojeći altcoini poput Ethereum (ETH) i Solana (SOL) trebali su nekoliko godina da uđu na tržište.

Kako je navedeno u white paper-u, Bitcoin Hyper ima jedinstven mehanizam, ali neki su oprezni jer nema službene tehničke dokumentacije niti vidljivih razvojnih aktivnosti na GitHubu.

Tvrtka provodi faznu pretprodaju tokena, nudeći sudionicima popust na cijenu.

Navodno je prikupljeno više od 14,6 milijuna dolara, ali ne postoje nezavisni auditi niti službena financijska izvješća.

Općenito, trgovanje novim altcoinima uključuje visoku volatilnost, stoga je važno razumjeti rizike prije nego se uključi u kupnju ili trgovinu.

Budući izgled i sažetak altcoina Bitcoin Hyper

Bitcoin Hyper je istaknut na nekim web stranicama vezanim uz kriptovalute zbog povezanosti sa Solana tehnologijom i Bitcoinom (BTC).

Međutim, nije potvrđena nikakva izravna veza s poznatim Layer-2 projektima.

Osim toga, financijska regulatorna tijela više puta su upozoravala na moguće zavaravanje korisnika korištenjem imena Bitcoin, što čini osiguranje transparentnosti i pouzdanosti izazovom.

Bitcoin Hyper je privukao određeni interes zbog cijene i tržišne izloženosti, ali tehnička podrška i napredak u razvoju trenutno nisu jasni.

Unatoč tome, altcoin dobiva priznanje kao nova kriptovaluta na tržištu altcoina i privlači pažnju putem pretprodaje tokena.

Kupnju Bitcoin Hyper tokena moguće je obaviti na službenoj web stranici.

Budući rast Bitcoin Hyper-a ovisit će o tome koliko uspješno može uspostaviti partnerstva i osigurati tehničku transparentnost.

Postoji potencijalna vrijednost, ali važno je smireno provjeriti informacije i donositi pažljive odluke.

