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Klima je otkazala baš usred vrućina? Evo savjeta kako preživjeti vožnju na plus 35

Piše Autostart,
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Klima je otkazala baš usred vrućina? Evo savjeta kako preživjeti vožnju na plus 35
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL, ilustracija

Bez klime se vožnja pretvara u borbu za koncentraciju, strpljenje i svjež zrak, pogotovo u gradskim gužvama, na semaforima i dugim kolonama prema moru

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Klima-uređaj u autu najčešće ne otkaže u studenom, na kratkoj vožnji do trgovine, nego baš onda kada se asfalt "topi", volan peče pod prstima, a kabina nakon deset minuta parkiranja na suncu doseže temperaturu saune. Još je gore ako klima ne radi već mjesecima, ali se problem odgađao dok temperature nisu postale nesnosne. Tada se vožnja pretvara u borbu za koncentraciju, strpljenje i svjež zrak, pogotovo u gradskim gužvama, na semaforima i dugim kolonama prema moru.

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