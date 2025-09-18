Bitcoin Hyper prikupio 16 milijuna USD: Pravi BitcoinFi boom počinje s HYPER-om

Bitcoin Hyper (HYPER) osmišljen je da zatvori taj jaz kao najbrži Bitcoin Layer-2 ikada izgrađen. Sa Solaninom (SOL) učinkovitošću kombiniranom s Bitcoinovom sigurnošću, postavlja se temelj za programabilnost i skalabilne aplikacije koje konačno mogu procvjetati na Bitcoinu.

Projekt je do sada prikupio 16 milijuna USD u pretprodaji u samo tri mjeseca, što ga svrstava među najveća lansiranja tokena 2025. godine i signalizira snažno povjerenje ulagača u njegov potencijal.

Za ulagače, trenutna pretprodajna runda nudi HYPER po cijeni od 0,012925 USD po tokenu tijekom sljedećih sedam sati, nakon čega će cijena porasti kako pretprodaja prelazi u sljedeću fazu.

BitcoinFi Q2 izvještaj ističe rast TVL-a i utrku da Bitcoin postane programabilan

Enterprise data platforma Maestro objavila je prošlog mjeseca izvještaj “State of BitcoinFi” koji donosi ključne podatke o rastu BitcoinFi-ja – odnosno DeFi-ja izgrađenog na Bitcoinu.

Izvještaj pokazuje da je staking dosegao 7,39 milijardi USD u TVL-u. Iako značajno, ta brojka i dalje masivno zaostaje za Ethereumom i čini tek polovicu Solanine razine od 14,37 milijardi USD.

Stabilne kriptovalute također dobivaju na snazi unutar Bitcoin ekosustava, s 860 milijuna USD trenutno zaključanih. Rast predvodi Avalonov USDa, stablecoin temeljen na CDP modelu koji korisnicima omogućuje zaključavanje BTC-a kao kolaterala za mintanje USDa, te Hermeticin sintetički dolar koji je podržan Bitcoin rezervama i strategijama hedginga.

Još jedan ključni uvid je rast programabilnosti, s 5,52 milijarde USD – oko 52.000 BTC-a – koji sada sjede u okruženjima gdje se mogu koristiti u DeFi-ju, kreditiranju, izdavanju stabilnih kriptovaluta, stvaranju tokena i drugim aplikacijama temeljenim na pametnim ugovorima.

Stacks je više nego udvostručio svoj TVL u drugom kvartalu 2025., dodavši otprilike 2.000 BTC-a, dok sidechainovi i dalje drže najveći dio BTC-a. U isto vrijeme, rollupovi i izvršni slojevi poput zk-rollupova i arhitektura temeljenih na SVM-u pojavljuju se i diverzificiraju krajolik.

Ova brojka naglašava institucionalni i developerski pritisak da Bitcoin postane više od statičnog rezervnog sredstva.

No potražnja ne dolazi samo s institucionalne strane. Na kulturnoj razini, uspon BRC-20 tokena dokazao je da su i mali ulagači jednako željni eksperimentirati s Bitcoinovom programabilnošću – čak i ako putem manje učinkovitih metoda.

Problem s BRC-20 i kako ga Bitcoin Hyper rješava

Ako je išta dokazalo da korisnici žele više od Bitcoina, to je uspon BRC-20 tokena.

Pokrenut kao jednostavan standard urezivanja na vrhu Ordinals protokola, BRC-20 nikada nije bio zamišljen kao puni financijski sloj. Ipak, njegova je popularnost eksplodirala, s dnevnim volumenima koji su dosezali čak 128 milijuna USD, prema izvještaju Maestro-a, dok su meme kriptovalute poput ORDI i SATS potaknule sasvim novi tržišni segment.

Problem je u tome što je BRC-20 više zaobilazno rješenje nego inovacija. Stanja se oslanjaju na off-chain indexere umjesto na nativnu validaciju, što vlasništvo čini dvosmislenim.

Svaki transfer opterećuje Bitcoinovu baznu mrežu, podiže naknade i izaziva kontroverze. A bez pametnih ugovora, sami tokeni ostaju ograničeni na špekulacije, umjesto da pokreću kreditiranje, stablecoine ili kompleksne aplikacije.

Tu postaje jasna prilika za novi val BitcoinFi projekata. BRC-20 pokazuje neosporivu potražnju za tokenima i programabilnošću na Bitcoinu, ali također otkriva ograničenja izgradnje bez skalabilne osnove.

Bitcoin Hyper je izgrađen upravo da pruži tu osnovu. Kao najbrži Bitcoin Layer-2 ikad razvijen, kombinira Solaninu izvedbu s Bitcoinovom sigurnošću, omogućujući pametne ugovore, DeFi i ekosustave tokena koji konačno mogu funkcionirati u punom opsegu.

Zašto je Bitcoin Hyper bolja osnova

Bitcoin Hyper se razvija oko kanonskog mosta koji omogućuje da BTC izravno prelazi u njegov Layer-2 ekosustav. Jednom kad je premosten, taj BTC dobiva punu programabilnost. Model je donekle sličan tome kako korisnici mintaju USDa na Avalonu zaključavanjem Bitcoina kao kolaterala, ali je u ovom slučaju omotani asset daleko svestraniji.

Ovaj dizajn postavlja temelj koji prošli projekti nisu mogli postići. Kanonski most osiguravaju zero-knowledge dokazi koji sidre transakcije natrag na Bitcoinov bazni sloj, dok skalabilnost dolazi iz Solana Virtual Machine (SVM) okruženja.

Developeri dobivaju pristup Rust-based okruženju s alatima poput Anchor-a, što olakšava izgradnju sigurnih, visokoučinkovitih aplikacija. Korisnici imaju koristi od paralelizirane obrade, niskih naknada i brzine potvrde mjerene u milisekundama, uz sigurnost da njihova sredstva ostaju zaštićena Bitcoinovim jamstvima namire.

Ključno je da je Bitcoin Hyper transparentan u vezi svog napretka. Tim redovito objavljuje ažuriranja na X-u, uključujući istraživanja o izvršnom sloju.

Umjesto da se oslanja na Ethereum Virtual Machine i njegova serijska ograničenja, Hyper-ov rad sa SVM-om pokazuje kako se paralelna obrada transakcija može mapirati na Bitcoinovu namiru bez narušavanja povjerenja. Ova posvećenost otvorenom razvoju snažno se razlikuje od projekata poput Fractal Bitcoin i SatoshiVM, koji su obećavali inovacije, ali nikada nisu izgradili sigurnu i održivu infrastrukturu.

Rezultat je izvršno okruženje u kojem moderni, paralelizirani projekti mogu napredovati – s Bitcoinom kao završnim slojem namire. Ta kombinacija brzine, sigurnosti i developerske spremnosti čini Bitcoin Hyper najpouzdanijom osnovom za sljedeću fazu rasta BitcoinFi-ja.

Svrha HYPER-a i kako ga nabaviti

Izvorna kriptovaluta HYPER pokreće cijeli Bitcoin Hyper ekosustav. Ona služi kao gas token za transakcije na mreži, staking asset koji osigurava lanac te governance token koji vlasnicima omogućuje sudjelovanje u razvoju.

Mnogi tržišni promatrači, uključujući vodeći edukacijski kripto portal 99Bitcoins, vide ga kao potencijalnu 100x kriptovalutu, jer svaka aplikacija izgrađena na Bitcoin Hyper Layer-2 mreži radi na HYPER-u.

Da biste ga nabavili, posjetite Bitcoin Hyper web stranicu i osigurajte tokene dok je pretprodaja aktivna. Kupnje se mogu izvršiti pomoću SOL, ETH, USDT, USDC, BNB ili čak kreditnom karticom.

Bitcoin Hyper preporučuje korištenje Best Wallet aplikacije – jednog od najboljih kripto novčanika na tržištu – gdje je HYPER već naveden u alatu Upcoming Tokens, poznatom po visokoj točnosti u skeniranju projekata. To omogućuje jednostavnu kupnju, praćenje i preuzimanje čim projekt zaživi.

Pridružite se zajednici na Telegramu i X-u za najnovije vijesti i ažuriranja.

Posjetite Bitcoin Hyper