NEVJEROJATNO Odbjegla crna rupa juri svemirom i iza sebe ostavlja život! Evo i kako...

S vremena na vrijeme, neki svemirski objekt bude uhvaćen kako juri svemirom poput bijelog zeca koji kasni na vrlo važan sastanak. No, astronomi su sada, po prvi put, potvrdili postojanje nečeg daleko masivnijeg i bržeg: supermasivne crne rupe, najmanje deset milijuna puta teže od Sunca, koja je izbačena iz svoje matične galaksije i sada putuje brzinom od zapanjujućih 3.6 milijuna kilometara na sat, piše Science Alert. Ovaj kozmički bjegunac, nazvan RBH-1, ne samo da je prvi potvrđeni slučaj odbjegle supermasivne crne rupe, već predstavlja i jedan od najbržih objekata ikad zabilježenih. Dok juri kroz međugalaktički prostor, ispred sebe gura udarni val plina veličine galaksije, a iza sebe ostavlja 200.000 svjetlosnih godina dug trag novonastalih zvijezda. Otkriće, omogućeno nevjerojatnim mogućnostima svemirskog teleskopa James Webb potvrđuje teorije stare pola stoljeća i otvara potpuno novo poglavlje u razumijevanju evolucije galaksija.

Potvrda dugo traženog bjegunca

Priča o RBH-1 započela je 2023. godine kada su astronomi pomoću svemirskog teleskopa Hubble uočili neobičnu, tanku crtu u paru galaksija poznatih kao "Kozmička sova", udaljenih oko 7.5 milijardi svjetlosnih godina.

Crta je izgledala kao trag koji je ostavio neki masivan objekt, no nedostajala je ključna potvrda. Crne rupe su, po svojoj prirodi, nevidljive, pa ih znanstvenici mogu detektirati samo promatranjem njihova utjecaja na okolinu.

Tu na scenu stupa JWST sa svojim moćnim infracrvenim instrumentom NIRSpec. Tim predvođen astrofizičarom Pieterom van Dokkumom sa Sveučilišta Yale usmjerio je teleskop prema vrhu misterioznog traga. Analizom svjetlosti uspjeli su izmjeriti brzinu plina i potvrdili ono čemu su se nadali: na čelu traga nalazi se udarni val koji može stvoriti samo iznimno masivan objekt koji se kreće nadzvučnom brzinom. Plin ispred udarnog vala drastično se razlikuje od onog iza njega, što je bio nepobitan dokaz.

​- To je zapanjujuće! Sile potrebne da se tako masivna crna rupa izbaci iz svog doma su goleme. A ipak, predviđalo se da bi se takvi bijegovi trebali događati - izjavio je van Dokkum. ​

- S Webbom smo sada potvrdili da se na vrhu traga doista nalazi crna rupa i da se udaljava od svoje bivše galaksije.

Kozmički udarac nezamislive snage

Kako je uopće moguće da objekt s masom od deset milijuna Sunca bude izbačen iz gravitacijskog zagrljaja svoje galaksije? Znanstvenici vjeruju da je najvjerojatniji uzrok nasilan događaj poznat kao "gravitacijski trzaj". Scenarij započinje spajanjem dviju galaksija. Svaka od njih sa sobom donosi svoju središnju supermasivnu crnu rupu.

Kako se galaksije spajaju, tako se i njihove crne rupe približavaju jedna drugoj, spiralno plešući prema konačnom sjedinjenju. U trenutku kada se spoje u jednu, novu crnu rupu, oslobađa se ogromna količina energije u obliku gravitacijskih valova. Ako ti valovi nisu savršeno simetrično raspoređeni, mogu novonastaloj crnoj rupi dati snažan "udarac" koji je katapultira u svemir brzinom dovoljnom da pobjegne iz novonastale galaksije. Izmjerena brzina RBH-1 savršeno se uklapa u modele ovog procesa.

Trag zvijezda u svemirskoj praznini

Jedno od najfascinantnijih aspekata ovog otkrića jest ono što crna rupa ostavlja za sobom.

Dok RBH-1 probija rijetki plin koji okružuje galaksiju, udarni val ispred nje sabija taj plin. U tragu iza crne rupe, taj komprimirani plin se hladi i urušava, stvarajući uvjete za rađanje novih zvijezda.

​- Gledamo trag iza crne rupe gdje se plin hladi i uspijeva formirati zvijezde. Poput brazde iza broda, vidimo trag iza crne rupe - objasnio je van Dokkum.

Ovaj 200.000 svjetlosnih godina dug "zvjezdani rep" predstavlja dosad nepoznat način formiranja zvijezda. Te zvijezde nastaju daleko od kaotičnog središta bilo koje galaksije, naizgled u praznom prostoru. Ovo otkriće ne samo da potvrđuje postojanje odbjeglih crnih rupa, već i otkriva novi mehanizam stvaranja života u svemiru.

