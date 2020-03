Bivša gejmerica dobila je 116 godina zatvora zbog prevare?

Shayene Victorio, u gejmerskom svijetu poznatija pod nadimkom 'shAy', mogla bi u zatvor zbog prijevare, prenosi brazilski Universo Online.

Brazilka je između 2008. i 2019. godine bila profesionala gejmerica, igrala je Counter Strike i Global Offensive i sudjelovala je na jako puno turnira. Nakon gejmerske karijere postala je - influencerica. No sad su je stigli grijesi iz prošlosti.

Kako prenose brazilski mediji, dok je bila gejmerica surađivala je s jednom online trgovinom koja je koristila njezino ime i lice kako bi prodavala svoje prizvode. Problem je nastao nakon što kupci nisu nikad dobili te proizvode koje su platili.

Brazilski mediji pišu da je osuđena na 116 godina zatvora, iako je u toj zemlji maksimalna kazna 30 godina. No teško da će lijepa Shayene u zatvor.

Sve će se vjerojatno riješiti uvjetnom kaznom.

Osim što u Brazilu ne postoji kazna veća od 30 godina zatvora, teško da će Shayene uopće ići u zatvor.

Njezin odvjetnik najavio je žalbu, a Shayene kaže kako nije ništa znala i sve je svalila na bivšeg muža koji je preuzeo taj posao na sebe.

- Nisu me uhitili niti će me uhititi. Još manje sam bjegunka. Ovo je problem koji rješavamo. To je sve zbog mog bivšeg supruga koji je tada preuzeo 100 posto odgovornosti za taj posao - objavila je Shayene na Instagramu.