Boeing lansirao prvu kapsulu s ljudskom posadom: Hoće li oni postati konkurencija SpaceX-u?

Boeingova nova astronautska kapsula lansirana je u srijedu s Floride u dugo odgađanom prvom testnom letu s ljudskom posadom, što je prekretnica u Boeingovim ambicijama da postane ozbiljnija konkurencija SpaceX-u Elona Muska.

Starliner CST-100, s dva astronauta u kapsuli, poletio je iz svemirskog centra u Cape Canaveralu na Floridi, pričvršćen na raketu Atlas V, za čiju su izgradnju i operabilnost zajednički zaslužni Boeing i Lockheed Martin preko svoga zajedničkog projekta United Launch Alliance (ULA).

Kapsula se s posadom uputila prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), dvije godine nakon što je Starliner završio svoje prvo testno putovanje u orbitalni laboratorij bez astronauta. Manevar pristajanja bit će izazovan za Starliner, kao i otprilike tjedan dana kasnije povratak na Zemlju.

Boeing's Starliner-1 Crew Flight Test (CFT) mission on a United Launch Alliance Atlas V rocket to the International Space Station, in Cape Canavera | Foto: Joe Skipper

Boeing se sa Starlinerom natječe sa SpaceX-ovom kapsulom Crew Dragon, koja je od 2020. jedina letjelica za slanje astronauta u orbitu s američkog tla.

Problemi u posljednji čas osujetili su prva tri Starlinerova pokušaja lansiranja. Polijetanje 6. svibnja odgođeno je dva sata prije lansiranja zbog tri problema koja su zahtijevala još tri tjedna rada. Odgođen je još jedan pokušaj u subotu samo četiri minute prije polijetanja zbog problema s lansirnim računalom.

Dio inauguralne Starlinerove posade od sedam članova čine dva NASA-ina veteranska astronauta: Barry "Butch" Wilmore (61), umirovljeni kapetan američke mornarice i borbeni pilot te Sunita "Suni" Williams (58), bivša testna pilotkinja helikoptera mornarice s iskustvom upravljanja više od 30 različitih letjelica.

Boeing's Starliner-1 Crew Flight Test (CFT) mission on a United Launch Alliance Atlas V rocket to the International Space Station, in Cape Canavera | Foto: Steve Nesius

Svatko od njih je proveo ukupno 500 dana u svemiru tijekom dvije misije na ISS-u. Wilmore je zapovjednik leta, a Williams se nalazi na pilotskom sjedištu. Trebali bi provesti oko tjedan dana na ISS-u prije nego što se vrate na Zemlju.