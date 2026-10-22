Bolt se udružio s Nvidijom, žele 100.000 robotaksija u Europi

Bolt je odabrao Nvidijinu tehnologiju za upravljanje robotaksijima koje planira uvesti na europsko tržište. Program bi trebao početi u Madridu 2027. godine, a dugoročni cilj tvrtke je do 2035. na svojoj platformi imati 100.000 autonomnih vozila. U početnoj fazi Bolt planira suradnju s američkim proizvođačem električnih automobila Lucidom, a širi program predviđa uvođenje najmanje 25.000 vozila pripremljenih za autonomnu vožnju četvrte razine. Ona će koristiti Nvidijinu platformu Hyperion i softversko rješenje Alpamayo Stack.

Prije početka komercijalnog rada u Madridu tijekom 2027. godine planirano je prikupljanje podataka iz stvarnih uvjeta vožnje radi razvoja i provjere tehnologije. Početak programa ovisit će o odobrenjima nadležnih regulatornih tijela. Njemačka i Francuska također su među tržištima na kojima Bolt planira širiti uslugu.

Nvidijina umjetna inteligencija za autonomnu vožnju

Alpamayo Stack kombinira umjetnu inteligenciju sposobnu za zaključivanje s klasičnim sustavima za prepoznavanje okoline i planiranje vožnje. Sustav radi na platformi NVIDIA Hyperion, koja objedinjuje računalnu i senzorsku arhitekturu za autonomna vozila, dok Nvidijin sigurnosni sustav Halos pruža dodatne mehanizme za provjeru i zaštitu.

Bolt i Nvidia prilagođavat će softver europskim cestama i uvjetima vožnje, a plan je omogućiti njegovu integraciju i u vozila drugih proizvođača. Time tvrtke žele postaviti tehnološke temelje za širenje robotaksija na više europskih tržišta.

– Naša ambicija nije uvesti autonomnu vožnju u samo nekoliko gradova. Želimo omogućiti široku dostupnost autonomnog prijevoza na zahtjev diljem Europe, sa 100.000 vozila na našoj platformi do 2035. godine – izjavio je Jevgeni Kabanov, predsjednik Bolta i voditelj njegova odjela za autonomnu vožnju.

Dodao je da je nakon pokretanja prve usluge autonomne mobilnosti u Luksemburgu sljedeći korak program u Madridu, dok će Njemačka biti među prioritetima za buduće širenje.

Bolt surađuje i sa Stellantisom i Pony.ai

Nvidia smatra da je zajednička tehnološka osnova važna za sigurnije širenje autonomne vožnje na velik broj vozila.

– Široka primjena robotaksija bit će moguća kada se svako vozilo bude temeljilo na zajedničkoj tehnološkoj osnovi projektiranoj s naglaskom na sigurnost – izjavio je Rishi Dhall, potpredsjednik Nvidije za automobilsku industriju.

U Lucidu ističu da arhitektura njihovih vozila omogućuje integraciju Nvidijine tehnologije s Boltovom platformom za mobilnost. Tvrtke planiraju nastaviti suradnju na razvoju autonomnih vozila i pripremi programa za europsko tržište.

Suradnja s Nvidijom i Lucidom dio je šire Boltove strategije autonomne vožnje. Tvrtka surađuje i s kompanijama Pony.ai i Stellantis, s ciljem povezivanja različitih proizvođača vozila i tehnoloških partnera te širenja autonomnog prijevoza na europskim tržištima.