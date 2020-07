Britanci blokirali Huawei sa 5G mreže, sva oprema mora dolje

Britanski operatori od kraja godine neće smjeti ugrađivati Huaweijvu 5G opremu, a do 2027. morat će sve ukloniti. Huawei kaže da je ovo loša vijest za svakog s mobitelom u Britaniji te da će značiti više cijene

<p>Britanski premijer Boris Johnson naredio je u utorak da se sva Huaweijeva oprema mora ukloniti s britanske 5G mreže do 2027. godine, objavio je <a href="https://www.reuters.com/article/us-britain-huawei/uk-to-purge-huawei-from-5g-by-2027-angering-china-and-pleasing-u-s-idUSKCN24E30P"><strong>Reuters</strong></a>. Odluka je to koja u isto vrijeme sigurno povlači bijes Kine, ali i zadovoljstvo u SAD-u. </p><p>Kako se navodi, ovim sedmogodišnjim rokom britanski operatori će biti zadovoljni jer neće morati odmah potrošiti milijarde kako bi uklonili opremu. </p><p>Uz to, od kraja godine neće moći kupovati Huaweijevu opremu za 5G mreže. Iz britanske vlade kažu da će odluka značiti odgodu prelaska na 5G za dvije do tri godine i dodatni trošak od 2 milijarde funti. </p><p>Amerikanci su mjesecima pritiskali britanske vlasti i Borisa Johnsona da promijene odluku kojom su Huaweiju dali ograničenu ulogu u razvoju 5G mreža. </p><p>O svemu se oglasio i Huawei, čije priopćenje prenosimo u nastavku.</p><p><em>Ova razočaravajuća odluka je loša vijest za sve koji u UK-u imaju mobilni telefon. Odluka će rezultirati usporavanjem digitalizacije u Ujedinjenom Kraljevstvu, povećanjem računa i produbljivanjem digitalnog jaza. Umjesto ubrzavanja, vladina će odluka usporiti digitalizaciju i pozivamo ih da je još jednom razmotre. Sigurni smo da nova američka ograničenja ne bi utjecala na sigurnost proizvoda koje isporučujemo u UK-u.<br/> <br/> Nažalost, naša budućnost u Ujedinjenom Kraljevstvu postala je predmet politiziranja, ovdje se radi o američkoj trgovinskoj politici, a ne o sigurnosti. Tijekom posljednjih 20 godina, Huawei se fokusirao na izgradnju bolje povezanog Ujedinjenog Kraljevstva. Kao odgovorno poduzeće, nastavit ćemo podržavati naše kupce, kao i uvijek do sada.<br/> <br/> Provest ćemo detaljan pregled onoga što današnja najava znači za naše poslovanje ovdje i surađivat ćemo s vladom Velike Britanije kako bismo shvatili na koji način možemo nastaviti pridonositi bolje povezanom Ujedinjenom Kraljevstvu", istaknuo je Edward Brewster, glasnogovornik Huaweija UK.</em></p><p> </p>