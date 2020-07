Francuzi neće potpuno blokirati Huawei u izgradnji 5G mreža

<p>Francuska neće potpuno zabraniti uporabu tehnologije kineskog Huaweija pri izgradnji mobilnih komunikacijskih sustava pete generacije (5G) na svom području, izjavio je listu Les Echos voditelj Nacionalne agencije za sigurnost informacijskih sustava (ANSSI), Guillaume Pupar.</p><p>"Primili smo zahtjeve za dozvolom u oblikovanju 5G mreža za velike gradove koji su operatorima prioritetni. Mogu reći da neće biti potpune zabrane (za Huawei)", rekao je Pupar.</p><p>"Za operatore koji trenutno ne rabe Huaweijeve sustave, savjetujemo da tako i ostane. Onima pak koji ih već koriste, šaljemo odgovarajuće dozvole, predviđajući razdoblja od tri do osam godina", rekao je šef francuske agencije.</p><p>Kako je izvijestio nedjeljni list The Sunday Telegraph, britanska će vlada u idućih šest mjeseci odbijati sudjelovanje Huaweija u gradnji 5G mreža u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema toj novini, Vladina agencija za komunikacije (GCHQ) promijenilo je procjenu rizika upotrebe Huawei tehnologije.</p><p>Ranije je američki predsjednik Donald Trump upozorio britansko vodstvo na sigurnosne prijetnje suradnje s Huaweijem.</p><p>Američka strana upozorila je da upotreba opreme Huawei u britanskoj komunikacijskoj infrastrukturi nove generacije može ometati razmjenu informacija putem obavještajnog saveza Five Eyes. Unatoč tome, vlada Borisa Johnsona u siječnju ove godine odlučila je Huawei uključiti u razvoj britanskih komunikacijskih mreža, ali s nizom ograničenja.</p>