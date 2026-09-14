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Britanci proglasili Matu Rimca automobilskim genijem godine

Piše Autostart,
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Britanci proglasili Matu Rimca automobilskim genijem godine
Foto: National Geographic
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Britanci Rimca uspoređuju s ljudima koji su u prošlosti presudno oblikovali Bugatti. Postavljaju pitanje može li postati dostojan nasljednik Ettorea Bugattija i Ferdinanda Piëcha

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Mate Rimac dobio je još jedno veliko međunarodno priznanje. Ugledni britanski CAR Magazine proglasio ga je osobom godine u sklopu svojih Genius Awards 2026., uz ocjenu da je hrvatski poduzetnik i inženjer postao jedan od najvažnijih vizionara suvremene automobilske industrije. Britanci pritom ne ističu samo njegovu inženjersku karijeru, nego i nevjerojatan poslovni put koji ga je doveo do čela Bugattija.

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Komentari 9
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