BYD je predstavio pet novih modela za hrvatsko tržište

Proizvođač električnih i plug-in hibridnih vozila BYD predstavio je u Zagrebu pet novih modela namijenjenih hrvatskom tržištu. Predstavljeni su modeli ATTO 2 DM-i, ATTO 2 Comfort, SEALION 5 DM-i, SEAL 6 DM-i i SEAL 6 DM-i Touring. Riječ je o kombinaciji potpuno električnih i plug-in hibridnih vozila, kojima BYD proširuje svoju ponudu u Hrvatskoj.

Foto: Vedran Metelko

Električni model ATTO 2 Comfort opremljen je baterijom kapaciteta 64,8 kWh i ima deklarirani doseg do oko 430 kilometara prema WLTP ciklusu. Plug-in hibridna verzija ATTO 2 DM-i ima električni doseg do oko 90 kilometara, dok ukupni kombinirani doseg iznosi približno 1.000 kilometara.

Foto: Vedran Metelko

SEALION 5 DM-i pozicioniran je kao obiteljski SUV s hibridnim pogonom, dok je SEAL 6 DM-i predstavljen u dvije karoserijske izvedbe – limuzinskoj i karavanskoj Touring. Karavanska verzija donosi veći prtljažni prostor i naglasak na praktičnost za svakodnevnu uporabu.

Iz tvrtke su poručili da im je cilj daljnje širenje ponude električnih i plug-in hibridnih vozila na hrvatskom tržištu, kao i razvoj prodajne i servisne mreže. Tom prilikom najavljena je i suradnja s pjevačem Jakovom Jozinovićem, koji će sudjelovati u promociji brenda u Hrvatskoj. Povodom predstavljanja novih modela najavljene su i promotivne cijene, uz dodatnu pogodnost u obliku kartice za punjenje na mreži GreenWay.

Foto: Vedran Metelko

BYD je na hrvatsko tržište ušao prošle godine, a nova ponuda trebala bi dodatno proširiti prisutnost tog proizvođača u segmentu električnih i plug-in hibridnih vozila.