Call of Duty, planetarno popularna pucačina iz prvog lica ugledala je svjetlo digitalnih bojišta na današnji dan prije točno 18 godina. Bilo je to 2003., godinu kasnije nego li je izašao prvi Battlefield, a koji se danas smatra najvećim rivalom Call of Dutya. Prvi Call of Duty smjestio nas je u Drugi svjetski rat i pružao iskustvo koje je za današnje standarde modernih Call of Duty igara bilo nezamislivo.

Nezamisliv je i iznos koji je franšiza zaradila do sad, a koji teži oko 27 milijardi dolara, podijelio je ove podatke njen izdavač Activision Blizzard početkom godine. Točno za tjedan dana izaći će i 18. Call of Duty po redu na kojem radi više razvojnih timova, no glavnu palicu ove godine vodi Sledgehammer Games studio. Naime, Call of Duty već unazad par godina ima praksu rotirati svoje krovne razvojne studije kako bi svaki put jedan izbacio novu Call of Duty igru na godišnjoj razini.

Najprije Drugi svjetski rat, zatim sadašnjost

Prvi Call of Duty napravio je Infinity Ward, te je većina nastavaka upravo ovih developera ostvarila i najveće uspjehe. To je prvenstveno Modern Warfare serijal, koji je svoj uspon započeo 2007. kao Call of Duty 4: Modern Warfare, a izdvajao se po tome što je to bio prvi Call of Duty koji je napustio bojišta Drugog svjetskog rata i krenuo stopama, kako mu i ime kaže, modernog ratovanja. Od Modern Warfare serijala nastala je slavna trilogija, a upravo je spomenuta 'četvorka' rado upamćena kao omiljena u modu za više igrača.

Modern Warfare groznica vratila se nedavne 2019., kad je Infinity Ward izbacio reboot MW trilogije pod istim nazivom i starim likovima, ali s potpuno novom pričom i okruženjem. Modern Warfare (2019) tako je postao najbrže prodavaniji Call of Duty naslov u povijesti, i igrači su mogli osjetiti kako se igra vraća starim korijenima svojih mehanika.

Uz Modern Warfare, uspjehe nanizao i Black Ops

S druge strane, bilo bi nepošteno ne spomenuti Treyarch, čiji Call of Duty: Black Ops iz 2010. i dalje drži najviše ukupno prodanih primjeraka. Treyarchov prvi Call of Duty bio je Call of Duty 3 (2006) i kao takav prvi veći prepoznati naslov nakon prethodnih kreacija Infinity Warda. Black Ops nije se zadržao na trilogiji, već je dobio i svoj četvrti nastavak koji je sadržavao samo multiplayer komponentu, a što se na kraju ispostavilo kao ne tako uspješna odluka. Ono što je ipak odudaralo od ostalih igara u serijalu, bio je mod nacističkih zombija koji je krenuo s Call of Duty: World at War (2008), kojeg je Treyarch nastavio nadograđivati kroz Black Ops nastavke te aktualni Call of Duty: Cold War.

Međutim, između vremena Modern Warfarea i tijekom uspona Black Opsa, izlazili su i neki Call of Duty nastavci koji su radnjom (uz Black Ops) bili fokusiraniji na budućnost, a nekad i dosta dalju budućnost ratovanja, što je rezultiralo mehanikama raznih 'super-oružja' i mogućnostima poluletećeg skakanja po mapi, a što dobar dio starih igrača nije cijenio zbog gubitka realnosti surovog ratovanja i kompetitivnog napucavanja. Naravno, uvijek je postojao nezanemariv dio igrača koji je futurističko okruženje kao takvo cijenio.

U jedan od takvih naslova, Call of Duty: Advanced Warfare (2014), Activision je uz opciju egzoskeleta u svoj visokobudžetni naslov doveo i poznatog američkog glumca Kevina Spaceya, a kojeg ćete se rado sjetiti iz serije House of Cards i drugih. Bilo je slavnih glumaca u CoD-u i prije, no možda nikad tako marketinški razvikanih kao što je to bio Spacey koji je glumio opakog negativca u Advanced Warfareu.

Primjerice, još u originalnom Call of Dutyu dobro su 'sakrili' i Jasona Stathama koji je posuđivao glas jednom od britanskih vojnika, premda sam Statham možda u to doba ni nije bio tako poznat glumac. Zbog spomenutog futurizma i činjenice da je Call of Duty promijenio svoj identitet, isti je pokušao vratiti tako što se doista odlučio vratiti korijenima. Call of Duty: WW2 (2017) jednostavnim je nazivom sugerirao povratak prizemljenog ratovanja u doba Drugog svjetskog rata, no nije se proslavio u toj mjeri kojoj se očekivalo.

Svemirski Call of Duty pokupio najviše hejtova

Još manje se proslavio Call of Duty: Infinite Warfare godinu prije, koji među zajednicom igrača slovi kao najgori CoD ikad, barem ako je suditi po najgore ocijenjenom traileru jedne Call of Duty igre ikad - trailer na YouTubeu i dan danas ima skoro četiri milijuna dislajkova od samo 645 tisuća lajkova. Takve reakcije mogle su se naslutiti, jer je ovaj nastavak zakoračio i u ratovanje u svemiru, što bila vjerojatna kap koja je prelila čašu ispunjenom futurizmom. Zato se godinu kasnije Sledgehammer Games pokušao vratiti se desetljećima unazad izbacivanjem spomenute WW2 igre.

Na kraju svega, treba reći kako Call of Duty igara ima i više od skorašnjih 18, budući da ovdje nisu ubrojene različite prerade, podnastavci i dodaci, a nema niti Call of Duty: Mobilea kao ni Warzonea, igara koje su u recentnijoj povijesti serijala donijele ogroman financijski i svaki drugi uspjeh. Samim time, CoD je ostao mainstream pucačina kojoj ne možemo poreći impresivno režiranu filmsku akciju, glumu, šarenilo eksplozija u kampanji za jednog igrača, a sve to kao uvertiru multiplayeru, zbog kojeg ovaj serijal i dalje nastavlja obarati sve rekorde prodaje.

Nadolazeći Call of Duty: Vanguard također većinski radi Sledgehammer Games, također u WW2 tematici pri čemu će igrači još jednom testirati njegovu kvalitetu, a koja, saznat ćemo u petak, nije vođena isključivo nostalgijskim razlozima.