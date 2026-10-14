Umjesto stražnjih sjedala nalazi se povišeni, gotovo pravokutni teretni prostor. Takav oblik omogućuje bolje iskorištavanje unutrašnjosti, dok dvokrilna stražnja vrata olakšavaju utovar
STUDIJA
Citroën oživljava još jednu legendu: Nakon Spačeka vraća se i posebni dostavnjak
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Citroën je na salonu automobila u Parizu iznenadio povratkom legendarnog Spačeka, a sada je pokazao i kako bi mogla izgledati njegova dostavna izvedba. Novi 2CV Fourgonnette Concept moderna je interpretacija malog dostavnog vozila koje je desetljećima bilo nezaobilazan dio francuskih ulica. Za razliku od putničkog 2CV-a, čija je serijska proizvodnja najavljena za 2028. godinu, dostavna verzija zasad je samo dizajnerski projekt, no Citroën ne isključuje mogućnost njezina povratka.
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