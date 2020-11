Combisov 30SEC je kao švicarski nožić pun alata za sigurnost

30SEC obuhvaća kompletnu brigu o sigurnosnoj opremi, stručnjake koji obavljaju kontinuirani nadzor i alarmiraju o potencijalnim prijetnjama, sve kroz kvalitetno uspostavljane procese komunikacije

<p>Regionalni sistem integrator Combis predstavio ovaj tjedan novu sigurnosnu uslugu 30SEC u kojoj nude skup sigurnosnih usluga na jednom mjestu.</p><p>- Ono što danas radimo je veliki iskorak koji je tržištu itekako potreban. Mijenjamo način na koji tvrtke mogu pristupiti sigurnosti. Da sve strepnje oko sigurnosti prepuste nekome drugome - Combisu. 30SEC usluga obuhvaća sigurnost od A do Ž. Više ne pričamo o pokrivanju ovog ili onog dijela sigurnosti, već o jednoj objedinjenoj usluzi koja pokriva svaki aspekt - rekao je Goran Car, glavni direktor Combisa. </p><p>Combis je ekspertizu u području sigurnosti ojačao velikim ulaganjem u sigurnosni operativni centar kojeg čine vrhunski stručnjaci, ciljano educirani za svaki pojedini segment sigurnosti.</p><p>Prema riječim Domagoja Pehara, direktora Sektora za IP komunikacije i sigurnost u Combisu, 30SEC obuhvaća kompletnu brigu o sigurnosnoj opremi, stručnjake koji obavljaju kontinuirani nadzor i alarmiraju o potencijalnim prijetnjama, sve kroz kvalitetno uspostavljane procese komunikacije. Kako navodi, prednost Combisa je što potrebnu tehnologiju i know-how mogu prilagoditi svim potrebama i željama unutar bilo kojeg radnog okruženja. Usporedio je to sa švcarskim nožićem gdje korisnik može ugovoriti jednu ili više usluga koje mu trebaju.</p><p>Predstavljajući novo sigurnosno rješenje, raspravljalo se i o cyber security trendovima te važnosti edukacije, posebice od strane kompanija koje se bave IT sigurnošću. </p><p>- Pitanje IT sigurnosti sve je više u fokusu. Razvoj tehnologije, promjene poslovnih navika, ali i epidemiološka situacija koju hakeri jako dobro koriste, stvaraju brojne sigurnosne izazove koji u budućnosti mogu samo dodatno rasti. Od iznimne je važnosti što više govoriti te educirati o sigurnosti. Premda su naša rješenja namijenjena tvrtkama, u fokusu komunikacije je krajnji korisnik, njegovo znanje i osjećaj za sigurnost - istaknula je Maja Markulin Klarić, direktorica Odjela digitalnih inovacija u Combisu.</p><p>Tako je i Goran Car dodao da se digitalna transformacija događa i da je sve više procesa i sustava digitalno.</p><p>- Sve su to točke za napad i više nego ikad imamo mogućnost da nas neko napadne i zato smo krenuli raditi to što radimo. Umjesto seta produkata želimo koliko je moguće ponuditi kompletno rješenje - rekao je.</p>