Commodore za moderno doba: HP je u ovu tipkovnicu ugurao moćno računalo na AI pogon
Za mnoge koji su odrasli osamdesetih, prva asocijacija na računalo nije kutija ispod stola, već tipkovnica iz koje izlazi kabel za televizor. Legendarni Commodore 64 definirao je koncept računala u tipkovnici i postao najprodavaniji model svih vremena. Iako se činilo da je ta ideja ostala zarobljena u prošlosti, HP ju je na sajmu CES 2026 oživio na spektakularan način, predstavivši EliteBoard G1a, punokrvno računalo s umjetnom inteligencijom smješteno u elegantno i tanko kućište tipkovnice.
Ideja nije sasvim nova ni u modernom dobu, jer su entuzijasti i "uradi sam" majstori već imali priliku koristiti Raspberry Pi 400 ili 500, no ti su uređaji uglavnom namijenjeni ljubiteljima Linuxa i zahtijevaju određenu razinu tehničkog predznanja. HP s EliteBoardom cilja na znatno šire tržište, nudeći poznato Windows sučelje i snagu x86 arhitekture u ultra-prijenosnom formatu.
Povratak u budućnost s AI pogonom
HP EliteBoard G1a zamišljen je kao rješenje za moderna radna okruženja, poput ureda u kojima zaposlenici nemaju fiksna radna mjesta (tzv. "hot desking"), ali i za kioske, učionice ili digitalne zaslone. Težak tek oko 750 grama i tanak samo 12 milimetara, ovaj je uređaj stvoren za prenošenje i jednostavno spajanje na bilo koji monitor. Sve što vam treba su zaslon i miš, a računalo je već tu, u tipkovnici.
U srcu sustava nalazi se moćni procesor iz serije AMD Ryzen AI 300, koji s neuralnom procesorskom jedinicom (NPU) donosi do 50 bilijuna operacija u sekundi (TOPS). To ga s lakoćom kvalificira kao "Copilot+ PC", što znači da je u potpunosti spreman za napredne funkcije umjetne inteligencije integrirane u Windows 11 sustav. Cilj je jasan: ponuditi snagu stolnog računala u formatu koji je san svakog IT administratora.
Iznenađujuće moćan hardver u tankom kućištu
Iako biste zbog kompaktnog dizajna mogli očekivati kompromise, HP je u EliteBoard uspio ugraditi impresivan hardver. Uređaj podržava do 64 GB nadogradive DDR5 radne memorije i do dva terabajta superbrzog NVMe SSD-a. Za grafiku se brine integrirani čip AMD Radeon 800M serije, koji je sposoban pogoniti do četiri 4K monitora istovremeno, ovisno o konfiguraciji priključaka.
HP je mislio i na izdržljivost, pa tipkovnica zadovoljava vojni standard otpornosti MIL-STD 810, otporna je na prolijevanje tekućine i laka za čišćenje. Dolazi s ugrađenim zvučnicima, dvostrukim mikrofonom te opcionalnim čitačem otiska prsta za dodatnu sigurnost. Povezivost je osigurana putem USB4 i USB-C priključaka, uz podršku za Wi-Fi 7 i Bluetooth.
Jedan od ključnih aduta za poslovne korisnike je jednostavnost servisiranja. Gotovo sve ključne komponente, poput radne memorije, SSD-a, baterije, pa čak i samog modula tipkovnice, lako su zamjenjive, što značajno olakšava održavanje. Postoji i verzija s ugrađenom baterijom koja nudi oko tri i pol sata autonomije, dovoljno da bezbrižno preselite računalo s jedne lokacije na drugu bez gašenja.
Iako je primarno namijenjen poslovnom tržištu, HP ne skriva da je EliteBoard G1a svojevrsni eksperiment kojim ispituje puls tržišta. Koncept računala u tipkovnici budi nostalgiju, ali u ovom modernom izdanju nudi praktičnost koja bi mogla privući i minimaliste te tehnološke entuzijaste željne elegantnog i moćnog rješenja. HP EliteBoard G1a na tržište stiže u ožujku 2026. godine, a cijena će biti objavljena neposredno prije izlaska.
