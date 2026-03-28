ČUDO IZ FRANCUSKE U garaži su našli novi Renault 5, nakon 43 godine prešao je 12 kilometara

Jedan gotovo novi Renault 5, star više od četiri desetljeća, pronađen je u doslovno u štali s nevjerojatnih 12 kilometara na satu.

Kako navode na Instagram stranici posvećenoj automobilima, Phares jaunes et Damiers, priča je zapravo počela 1982. godine kada je skromna gospođa M. odlučila potrošiti ušteđevinu na novi automobil. U salonu u Chalon-sur-Saôneu naručila je Renault 5, tada praktičan model s pet vrata, ali i s rijetkom metalik plavom bojom. To ju je stajalo gotovo 40.000 franaka.

Auto su joj dostavili doslovno do kuće jer nije imala vozačku dozvolu, točnije bila je upravo pala na testu. Iako ju je kasnije položila, nikada se nije osjećala sigurno za volanom. Renault je završio u štali krajem listopada 1982. i ondje ostao punih 43 godine.

- Nije ga vozila. Nije ga pomaknula. Nije ga ni upalila. Čak su i trajne registracije ostale u prtljažniku - navode na stranici.

Vrijeme je prolazilo, ali kilometraža je ostala ista kao prvog dana. 12 kilometara.

Kada su ga napokon otkrili, prizor je bio kao da je vrijeme stalo. Unutra su još stajali netaknuti papirnati tepisi. Automobil je spašen od moguće propasti tijekom ostavinske rasprave, a obitelj ga planira prodati na aukciji krajem ožujka