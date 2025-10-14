Čuvaj glavu! Starlinkovi sateliti sve češće padaju na Zemlju

Prema podacima koje prati astrofizičar Jonathan McDowell i prenosi Gizmodo, trenutačno u prosjeku jedan do dva Starlink satelita dnevno ulaze u atmosferu i izgaraju visoko iznad naših glava. Radi se uglavnom o starijim ili neispravnim satelitima koji su došli do kraja svog radnog vijeka. Kako je u orbiti više od 8400 Starlinkovih satelita, raste i broj dnevnih povrataka, pa su snimke “vatrenih kugli” sve češće na društvenim mrežama.

Zašto se to događa baš sada?

Dva su glavna razloga: prvo, mnogo je više satelita nego prije, a drugo, pojačana solarna aktivnost koja povisuje gustoću gornje atmosfere i ubrzava spuštanje satelita. Sličan scenarij već je viđen 2022. kad je geomagnetna oluja “srušila” čitavu novu seriju Starlinka nedugo nakon lansiranja.

Iako Starlink sateliti u pravilu u potpunosti izgore, stručnjaci ističu da broj ponovnih ulazaka u atmosferu treba pratiti i bolje regulirati, jer svaka velika konstelacija satelita dugoročno povećava promet i rizik u niskoj orbiti.

Koliko je to opasno za ljude na Zemlji?

Prema trenutačnim procjenama, rizik je vrlo nizak jer sateliti izgaraju na velikim visinama i rijetko ostane išta što bi došlo do tla. Veća briga je gore u orbiti: sudari, krhotine i “gužva” koju stvaraju tisuće aktivnih i neaktivnih objekata.