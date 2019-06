Cyberpunk 2077 napokon ima datum, dobio i Keanua Reevesa

Cyberpunk 2077, sljedeći visokobudžetni RPG poljskog studija CD Projekt RED, dobio je datum izlaska i veliko glumačko pojačanje u vidu Keanua Reevesa. Sve to otkrio je novi animirani trailer za igru koji je objavljen u sklopu CDPR-ove E3 konferencije na kojoj je developer potvrdio kako će njegova nova igra stići na PC, PlayStation 4 i Xbox One 16. travnja.

Što se Reevesa tiče, 54-godišnji glumac tumačit će jednu od naslovnih uloga u igri te barem neko vrijeme biti igračev saveznik, no detalji o njegovom liku koji se pojavljuje na samom kraju novog trailera još nisu poznati. Osim činjenice da se radi o jednom od najvećih holivudskih imena, izbor Reevesa također ne iznenađuje s obzirom na to kako je američka zvijezda središnja figura filmova Johnny Mnemonic i The Matrix, po mnogima dva najutjecajnija medija cyberpunk tematike modernog doba.

CDPR svoj je pedigre zaradio vrhunskim RPG-ovima iz Witcher svijeta, tako da ne iznenađuje kako je njegov sljedeći projekt već punih šest godina među najočekivanijim igrama iako se o njemu do nedavno nije znalo gotovo ništa. Cyberpunk 2077 stiže na samom kraju trenutačne konzolaške generacije, tako da je izgledno kako će igra s vremenom stići i na PlayStation 5 i novi Xbox Scarlett u nešto proljepšanom izdanju.