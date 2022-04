Dacia Jogger, auto koji nudi najviše prostora za novac

Novi Jogger slijedi filozofiju Dacie, puno za malo, u ovom slučaju mnogo prostora za relativno malo novaca. Jogger sa sedam sjedala košta manje od 130.000 kuna. Za usporedbu, sljedeći najjeftiniji auto sa sedam sjedala košta više od 200.000 kuna. To je samo jedna od ilustracija koliko je novi Jogger dobra vrijednost za uloženi novac.

Iako ej napravljen na osnovi Sandera i s njim dijeli većinu komponenti, Jogger nije mali auto. S Joggerom Dacia prvi put ulazi u kompaktnu klasu, takozvani C- segment. No Jogger nije klasični kompakt, najlakše bi ga bilo opisati kao kombinaciju SUV-a, karavana i monovolumena jer je od svake navedene klase uzeo po nešto.

Ima oblik karavana, no odignutost od podloge i ukrasno/zaštitni detalji na karoseriji čine ga i svojevrsnim SUV-om. I to nije samo šminka. Jogger je čak 20 centimetara udaljen od podloge što je na razini SUV klase. Komponentu monovolumena vidimo u unutrašnjosti jer Jogger je vrlo praktičan, prostran i prilagodljiv auto koji može imati pet i sedam sjedala.

Prednji dio automobila je praktično identičan Sanderu Stepwayu, tek iza B stupa auti se razlikuju. Auto je dugačak 455 centimetara, a međuosovinski razmak mu je čak 290 centimetara što zapravo čini ogromnu razliku u odnosu na Sandero.

Iza dopadljive vanjštine krije se unutrašnjost koja je dizajnom identična Sanderu no po prostranosti je to potpuno drugačija priča. Jogger ima mnogo više mjesta na stražnjoj klupi, a tu je i ogroman prtljažnik veći od 700 litara! Spomenuli smo već i varijantu sa sedam sjedala. Ona se nudi uz nadoplatu od 6600 kuna, a kada se koristi svih sedam sjedala prtljažnik postaje samo simboličan - 160 litara. No treći red sjedala je iznenađujuće prostran. Bez problema se i u njemu smjeste osobe visine 180 cm, a za djecu ima i više nego dovoljno mjesta. Također, netipično za aute s trećim redom sjedala, i u njemu se prozori mogu otvoriti, doduše samo preklopno, no i to je nešto. Pohvalno.

Kao u pravom monovolumenu i srednja klupa se može ukloniti, a tada obujam prtljažnika raste na više od 2000 litara. Sa preklopljenim srednjim redom sjedala i bez trećeg reda sjedala obujam je raskošnih 1819 litara. Jogger je stvarno majstor prostranosti.

Što se pogona tiče Jogger za sada nudi samo dva motora. Osnova je ECO-G benzinski motor koji kao gorivo može koristiti i plin. On ima 100 KS. Nešto snažniji je klasični benzinac koji razvija 110 KS. Dizela neće biti, a za one koji žele više snage i manju potrošnju Jogger će iduće godine dobiti hibridni pogon sa 140 KS. Ako ne bude nekih iznenađenja bit će to prva hibridna Dacia u povijesti.

Joggera smo vozili od Zagreba do Parka prirode Učka i natrag te se na prvim kilometrima pokazao vrlo solidnim u vožnji. Ovjes je izuzetno udoban, no nije previše mekan tako da naginjanja u zavojima ostaju u granicama normale. Buka u unutrašnjosti veća je nego što smo to navikli kod modernih kompaktnih automobila no to ćemo Joggeru oprostiti s obzirom na njegovu cijenu. Negdje se trebalo uštedjeti. Od negativnih stvari primijetili smo i da su sjedala dosta tvrda i kratkih sjedećih podloga što na dužim putovanjima može biti malo neudobno. No pravih, velikih nedostataka Jogger nema.

Nude se tri razine opreme, Essential, Comfort i Extreme. Osnovni Jogger s motorom na plin i opremom Essential košta od 121.900 kuna, no oprema je kod njega dosta skromna te nema ni klima uređaj (doplata 3000 kuna). Bogatiji Comfort ima klimu, dodirni zaslon i sve potrebno i s istim motorom košta od 135.400 kuna dok cijene još bolje opremljenog modela Extreme počinju od 142.900 kuna. Modeli s TCe 110 motorima su 2000 kuna skuplji, a za verziju sa sedam sjedala treba nadoplatiti 6600 kuna.

Automobil se već nalazi u prodaji, a interes kupaca je vrlo velik. Već do sada je prodano pola planirane ovogodišnje količine u Hrvatskoj. Za Joggera se posebno interesiraju taksisti, tvrtke, obrtnici i osobe koje imaju veće obitelji. Razumljivo, jer ni jedan drugi auto ne nudi toliko prostora za toliko malo novca.