Kreću novi poticaji: Uskoro bi svaki drugi hrvatski taksist mogao imati električni auto

Strujni krug, krovna udruga za električnu mobilnost u Hrvatskoj, poziva taksiste, dostavne službe i car-sharing operatere da iskoriste novi javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) za sufinanciranje nabave električnih vozila za autotaksi prijevoz, dostavne servise i usluge dijeljenja vozila.

Prema trenutačnim informacijama, prijave će početi 15. siječnja, a ukupno je dostupno 45 milijuna eura, što je dosad najveće ulaganje države u električnu mobilnost. Novac je podijeljen sektorima koji najviše voze svaki dan i tako najviše utječu na gradske emisije: 22 milijuna ide autotaksi prijevoznicima, 20 milijuna dostavnim službama, a tri milijuna onima koji nude car-sharing i RENT-a-car.

Ovo je prvi natječaj namijenjen sektorima s najvećim dnevnim kilometražama, a time i najvećim utjecajem na kvalitetu zraka u gradovima. Taksi i dostavna vozila u Hrvatskoj u prosjeku prelaze 60.000 do 120.000 kilometara godišnje, što je pet do 10 puta više od prosječnog privatnog vozila, pa zamjena takvog vozila električnim ima višestruko veći učinak na smanjenje emisija nego zamjena prosječnog privatnog vozila.

Iz Udruge napominju da natječaj predstavlja najznačajniji iskorak države prema smanjenju urbanog onečišćenja, buke i operativnih troškova u sektorima koji imaju najveći stvarni utjecaj na svakodnevni život građana. Procjenjuje se da bi se zahvaljujući ovom natječaju na hrvatskim cestama trebalo pojaviti više od 5000 novih električnih vozila.

- Na hrvatskim cestama danas vozi oko pet tisuća taksija, a ovim je natječajem samo za taksi sektor osigurano dovoljno sredstava da njih oko 2500 prijeđe na električna vozila. Drugim riječima, svaki drugi taksist može dobiti poticaje. U praksi to znači da svi koji se prijave imaju vrlo realne izglede da prođu. Električna vozila već godinama se pokazuju kao daleko najisplativija opcija za taksi sektor. Kada se ukloni trošak goriva i skupih servisa, vozačima ostaje i do tisuću eura mjesečno dodatne zarade - izjavio je predsjednik Strujnog kruga Hrvoje Prpić.

Foto: Strujni krug

Iz Udruge podsjećaju da, kao i u natječaju iz listopada, autokuće ne podnose prijave u ime kupaca. Prijavitelji sami otvaraju korisnički račun, ispunjavaju prijavu i prilažu dokumentaciju. To proces čini transparentnijim, ali i zahtjevnijim za sve koji prvi put ulaze u sustav prijava.

Kako bi pojednostavili proces prijave, Strujni krug će za svoje članove izraditi detaljne upute za prijavu, a u službenoj Telegram grupi omogućit će razmjenu iskustava, savjeta i praktičnih informacija kako bi postupak bio što jednostavniji za sve zainteresirane.