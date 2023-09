Dalibor vozi zvijer od 194 konja: 'Čak me i policajci zaustavljaju samo da bi ga fotografirali...'

Nema čovjeka koji se nije okrenuo za ovim vozilom kad bih stisnuo gas. Takvo što baš morate doživjeti, priča nam Slavonac Dalibor Đuričić (48), koji je prvi u Hrvatsku dovezao američki roadster na tri kotača Vanderhall Carmel.

U zelenom trokotaču sudjelovao je nedavno na Osijek Street Race Showu, gdje se i natjecao. Iako nije bio među prvima, kaže da mu je cilj bio Hrvatima pokazati ovoga mješanca motocikla i automobila.

- On može juriti i do 200 kilometara na sat. Ima 1,5-litreni turbo motor sa 194 konjske snage. Iskreno, svima je u početku malo nezgodno kad sjednu prvi put za volan, a možda i strašno. No svakim novim kilometrom vožnja postaje sve veći gušt. Davao sam ga ljudima da ga isprobaju, doslovno hrpa ljudi me opkolila, fotografirala i tražila krug - priča nam Dalibor, inače Osječanin s njemačkom adresom.

Zbog posla u autoindustriji upoznao je i Nijemca koji je danas zastupnik Vanderhalla za ovaj dio Europe. To prijateljstvo je i dovelo do toga da trokotač upozna hrvatski asfalt.

- Policija me stalno u njemu zaustavlja, kako u Njemačkoj, tako i u Vukovaru. To nije zbog prekršaja u prometu, nego zato što su radoznali, jer nikad nisu vidjeli ovakvo vozilo. Zaustave me samo kako bi se fotografirali s njim. Moji mi ne bi ni vjerovali da nisam na put povezao i kćer. Povjerovala je kad je vidjela kroz što prolazim - smije se Dalibor.

Jedini problem na cesti imao je u prolasku kroz zemlje u kojima je potrebna vinjeta. Nisu znali treba li onu za motocikle ili automobile. Uzeo je onu drugu, skuplju, kako ne bi kasnije imao problema.

Inače, sam Carmel nema prozore. Krov mu se može skinuti te ga je lako "pretvoriti" u kabriolet.

- Zna mi biti malo hladno ako ga vozim pred jutro. Ipak, ima grijana sjedala pa ta hladnoća brzo prođe. Ima rezervoar od 30 litara benzina. Uglavnom sam njime vozio po autocesti te bih prošao oko 350 kilometara s punim tankom - kaže Dalibor.

S obzirom na mnogo zainteresiranih, rekao nam je kako je u budućnosti u planu otvaranje i prodajnog predstavništva u Hrvatskoj. Za novi primjerak u Njemačkoj je s porezom potrebno izdvojiti oko 61.000 eura. Za druge zemlje Europe je u početku nešto niža, no ovisi o cijeni transporta.