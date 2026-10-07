DANKOBOSANAC Asteroid u Sunčevom sustavu dobio je ime po Hrvatu: 'Povijesna vijest!'

Međunarodna astronomska unija (IAU) službeno je dodijelila ime "Dankobosanac" asteroidu u Sunčevom sustavu u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aero-svemirske asocijacije.

"To je prekrasna i povijesna vijest za hrvatsku znanost, posebice astronautiku", priopćio je u srijedu Ante Radonić iz Jadranske aero-svemirske agencije. Naglasio je kako je ovo rijetko i prestižno priznanje trajnog karaktera dodijeljeno u čast preminulog profesora Slobodana Danka Bosanca, istaknutog hrvatskog fizičara i osnivača te prvog predsjednika Jadranske aero-svemirske asocijacije (Adriatic Aerospace Association - A3).

Asteroid, smješten u Glavnom asteroidnom pojasu između Marsa i Jupitera, prvotno je otkriven 18. prosinca 2001. godine u sklopu projekta Sloan Digital Sky Survey (SDSS) iz opservatorija Apache Point u SAD-u. Iza ovog otkrića stoji znanstveni tim u kojem je ključnu ulogu imao hrvatski astrofizičar i zamjenik predsjednika A3 asocijacije, profesor Željko Ivezić. Prema strogim pravilima Međunarodne astronomske unije, imena nebeskim tijelima dodjeljuju se isključivo na prijedlog znanstvenika koji su sudjelovali u otkriću. Upravo je profesor Ivezić, u ime i na prijedlog članova Asocijacije, službeno predložio da ovo nebesko tijelo ponese ime profesora Bosanca, ističe se u priopćenju.

Bosanac je bio ugledni hrvatski fizičar koji je uvelike doprinio popularizaciji astronomije i astronautike u Hrvatskoj, nadahnuvši generacije kroz svoj znanstveni rad i približavanje znanosti javnosti. Kao vrhunski znanstvenik, Bosanac cijeli je svoj radni vijek njegovao i poticao međunarodnu suradnju. Njegova vizija nadilazila je granice, što je iznova dokazivao organizacijom izuzetnih međunarodnih konferencija na koje su se s poštovanjem odazivali vodeći svjetski stručnjaci, danas i mnogi nobelovci. Posebnu, neiscrpnu strast i pažnju posvećivao je znanostima i tehnologijama vezanim za svemir. Kruna njegovih napora i poseban iskorak za hrvatsku znanost bilo je osnivanje Jadranske aerosvemirske asocijacije (A3). Bio je to njegov način da okupi domaće znanstvenike i inženjere kako bi zajedničkim snagama razvijali inovativne projekte, s jasnim ciljem da hrvatski stručnjaci ravnopravno sudjeluju u međunarodnim svemirskim misijama, navodi se u priopćenju.

"Ovo je priznanje za cijelu hrvatsku znanstvenu zajednicu", ističu iz Asocijacije. Asteroid "Dankobosanac", nebesko tijelo kojemu treba otprilike 5 i pol godina da obiđe Sunce, postao je vječni spomenik jednom izvanrednom čovjeku i podsjetnik mladim generacijama da uz znanje, rad i suradnju možemo doslovno dosegnuti zvijezde.