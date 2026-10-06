Raketa SpaceX-a postavila rekord u brzini leta do ISS-a

Američka misija Crew-13 stigla je na Međunarodnu svemirsku postaju za samo sedam sati i 55 minuta, čime je postavila novi rekord za letjelice iz SAD-a. Astronautkinja Jessica Watkins ušla je u povijest kao prva crnkinja koja predvodi posadu u Zemljinoj orbiti. Usporedbe radi, kada biste u Zagrebu sjeli u auto, otprilike toliko vremena bi vam trebalo da stignete do Kotora u Crnoj Gori, Sofije u Bugarskoj, Krakova u Poljskoj ili Zuricha u Švicarskoj.

Povijesni let i rušenje rekorda

Četvero astronauta lansirano je prošlog tjedna s baze Cape Canaveral na Floridi. Njihova letjelica, koju je u orbitu ponijela raketa Falcon 9, stigla je do svog odredišta u rekordnom roku za američke letjelice. Za usporedbu, prethodnoj posadi koja je poletjela s američkog tla trebalo je više od trideset sati da stigne do postaje.

Uz zapovjednicu Watkins, u misiji sudjeluju Nasin astronaut Luke Delaney, Kanađanin Joshua Kutryk i ruski kozmonaut Sergej Teterjatnikov. Njihov brz dolazak uvelike ovisi o preciznom planiranju putanje i položaju svemirske postaje u trenutku samog lansiranja. Stručnjaci naglašavaju kako kraća putovanja smanjuju izloženost posade svemirskom zračenju i stresu.

Smjena posada i međunarodna suradnja

Nove astronaute po dolasku su dočekali članovi Ekspedicije 75, s kojima provode prve dane privikavanja na mikrogravitaciju. Posada misije Crew-13 provest će oko šest mjeseci na postaji, gdje će provoditi znanstvene eksperimente, testirati nove tehnologije i pomagati u održavanju sustava.

Istovremeno, posada misije Crew-12 priprema se za povratak kući nakon što su na postaji proveli osam mjeseci. Njihovo odvajanje od postaje planirano je za sedmi listopada, dok se slijetanje uz obalu Kalifornije očekuje dan kasnije.

Iako je ovo najbrži dolazak američke letjelice s ljudskom posadom, apsolutni rekord i dalje drži ruska letjelica Sojuz koja je do postaje stigla za nešto više od tri sata. Zajednički let Amerikanaca i Rusa pokazuje da se međunarodna suradnja na postaji neometano nastavlja.

*uz korištenje AI-ja