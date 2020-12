Vertiv je objavio kako je njihova kompanija i u ovoj godini, pogođenoj koronom, nastavila rasti pa krajem godine zapošljavaju oko 280 stručnjaka, dok je prije godinu dana taj broj bio oko 200.

U posljednjih nekoliko mjeseci, obujam posla Vertiva naglo se povećao uslijed ubrzanog porasta potrebe za digitalizacijom. Kompanije diljem svijeta odjednom su morale promijeniti način rada te preseliti svoje poslovanje online.

- Prethodno, digitalna transformacija za kompanije je predstavljala način da ostvare dodatnu konkurentnost, skraćivanjem određenih procesa i povećavanjem učinkovitosti. U trenutačnoj situaciji, digitalizacija je postala nužna za normalno funkcioniranje kompanija i poslovnih procesa, dok će u budućnosti ovisiti i o njihovom samom opstanku. Uz to, pandemija je oblikovala industrije ove godine te se kristaliziralo nekoliko ključnih trendova, osim sada već kontinuiranog ubrzanog rasta digitalizacije. Stručnjaci Vertiva predviđaju daljnji razvoj edgea i fokus na dovođenje mogućnosti velikih poduzeća na edge lokacije. Također, u sljedećoj fazi razvoja, 5G će biti usmjeren prema potrošnji i energetskoj učinkovitosti, što nas dovodi i do posljednjeg trenda, a to je očekivani val inovacija na području energetske učinkovitosti - istaknuo je Igor Grdić, član uprave Vertiva.

Broj podataka na globalnog razini u neprestanom je porastu, a uspon 5G mreže i razvoj novih tehnologija kao što su AI, VR, AR i slično samo će doprinijeti dodatnom porastu. Ove sve podatke potrebno je negdje pohraniti. Kako bi sve teklo glatko, bez većih i jako skupih zastoja, potreban je podatkovni centar koji može omogućiti fleksibilnu arhitekturu i modularnost kako bi bio kompatibilan s trenutačnim tehnologijama, ali i spreman na nove.