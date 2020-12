HT-ov 5G u još osam gradova

5G mreža Hrvatskog Telekoma trenutno je dostupna u 14 gradova te pokriva milijun stanovnika Hrvatske. Globalno istraživanje pokazuje da će do kraja godine biti 220 milijuna 5G pretplata

<p>Mjesec dana nakon što su pustili u rad prvu komercijalnu 5G mrežu u šest gradovam, Hrvatski Telekom danas javlja da je sada 5G dostupan i u Đakovu, Našicama, Požegi, Varaždinu, Vinkovcima, Virovitici, Vukovaru i Županji. Time je 5G mreža trenutno dostupna u 14 gradova te pokriva milijun stanovnika Hrvatske.</p><p>Namponju da to omogućuje brži i bolji pristup internetu, brži odaziv mreže te osjetno veću povezanost velikog broja uređaja te da je to preduvjet za razvoj pametnih industrija, modernih gradova i društva budućnosti.</p><p>- 5G mrežu želimo učiniti dostupnom u svim dijelovima Hrvatske. Upravo zbog toga smo novi 5G iskorak napravili u sedam slavonskih gradova i Varaždinu. 5G je nova inovacijska platforma koja će omogućiti punu digitalizaciju u području proizvodnje, logistike i poljoprivrede te omogućiti daljnji razvoj digitalnih usluga za javnu upravu i zdravstvo - izjavio je Boris Drilo, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma.</p><p>5G mreža Hrvatskog Telekoma trenutno djeluje na tehnologiji dinamičkog dijeljenja spektra - DSS (Dynamic Spectrum Sharing) čija primjena omogućava upotrebu postojećih frekvencija za 5G i brzu implementaciju 5G mreže te smanjuje potrebu za novim baznim stanicama i lokacijama na specifičnim 5G frekvencijama.</p><p>Kartu pokrivenosti signalom možete vidjeti <strong><a href="https://www.hrvatskitelekom.hr/5g">OVDJE</a></strong>.</p><h2>Do kraja godine 220 milijuna 5G pretplata</h2><p>U svijetu je unatoč pandemiji ove godine ubrzano uvođenje 5G funkcionalnosti u području mreža i uređaja te se očekuje da će do kraja godine biti 220 milijuna globalnih 5G pretplata, od čega 80 posto u Kini, prognoze su iz nove studije "Ericsson Mobility Report-EMR".</p><p>U studiji se prognozira i da će do kraja 2026. godine u svijetu biti oko 3,5 milijardi 5G pretplata, što bi bilo oko 40 posto svih mobilnih pretplata i predstavljat će više od 50 posto mobilnog podatkovnog prometa.</p><p>"Sadašnji rast 5G pretplata i pokrivenost stanovništva potvrđuju da ova tehnologija ulazi u primjenu brže od svih prethodnih generacija mobilnih tehnologija", kažu istraživači u studiji EMR za studeni ove godine, koja procjenjuje i da će do kraja 2020. više od milijardu ljudi ili 15 posto svjetskog stanovništva živjeti u području s 5G pokrivenošću.</p><p>Zbog ubrzanog uvođenja 5G, Ericsson je povisio i svoju procjenu za kraj 2020. za globalne 5G pretplate, na 220 milijuna, a to je povećanje, kako objašnjavaju, najviše rezultat brzog rasta u Kini, koji doseže 11 posto baze mobilnih pretplata 5G.</p><p>U Kini je, naime, 5G nacionalni strateški fokus, a i sve je više cjenovno dostupnih 5G pametnih telefona nekoliko dobavljača.</p><p>Stvari se ubrzavaju i u SAD-u, odnosno istraživači očekuju da će sjeverna Amerika završiti 2020. s oko četiri posto 5G mobilnih pretplata, dok bi ih u 2026. moglo biti već 80 posto, čime bi SAD bila prva među svim svjetskim regijama.</p><p>Europa će, prema projekcijama u studiji, 2020. završiti s oko jedan posto 5G pretplata, s time da su neke zemlje, pa i Hrvatska, zbog pandemije odgodile aukcije radijskog spektra/frekvencija potrebnih za podršku jačoj implementaciji 5G za 2021.</p><p>Studija naglašava i da 5G neće biti ograničen samo na brojke vezane za pokrivenost ili pretplate, nego da će ta tehnologija odrediti i nove korisničke primjene i za privatni i za poslovni život, kao i kod javnih institucija u različitim sektorima.</p><p>Napominju i da se brzina uvođenja 5G New Radio (NR) funkcionalnosti povećava s više od 150 komercijalno dostupnih 5G modela uređaja.</p>