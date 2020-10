'Digitalizacija poljoprivrede za dvije godine može značajno povećati domaću produktivnost'

Poljoprivrednicima povećava zaradu na način da im smanjuje troškove, a s druge im strane omogućava da postignu optimalnu cijenu za svoje proizvode, rekao je šef Agrivija

<p>Osnivač i direktor Agrivija <strong>Matija Žulj</strong> istaknuo je u utorak da digitalizacija poljoprivrede može u iduće dvije do tri godine značajno povećati produktivnost poljoprivredne proizvodnje u Hrvatskoj, povećati lokalnu samodostatnost, a pritom i poljoprivrednicima povećati profitabilnost.</p><p>Na briefingu za medije putem video poziva Žulj je ustvrdio da zemlje širom svijeta digitalizaciju poljoprivrede smatraju ključnom strateškom odrednicom za buduće razdoblje.</p><p>- Digitalizacija poljoprivrede donosi brojne prednosti samim poljoprivrednicima, ali i građanima kao potrošačima. Poljoprivrednicima povećava zaradu na način da im smanjuje troškove, a s druge im strane omogućava da postignu optimalnu cijenu za svoje proizvode, a da pritom proizvode na održiv način - rekao je Žulj iz hrvatske agrotehnološke kompanije <strong>Agrivi</strong>, koja je razvila aplikaciju za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.</p><p>Naveo je da se povećanje profitabilnosti poljoprivrednika, vidljivo iz podataka korisnika aplikacije, kreće od 50 do 100 posto, što smatra ključnim za kontinuirano ulaganje u povećanje proizvodnje tih poljoprivrednika, kao i lakše postizanje samodostatnosti na nacionalnoj razini.</p><p>- Digitalizacija poljoprivrede je ključan preduvjet i za povećanje lokalne samodostatnosti, ali i za to kako jedemo, odnosno postizanje sljedivosti poljoprivredne proizvodnje i potpune transparentnosti kako je hrana proizvedena - ustvrdio je Žulj.</p><p>S obzirom na trenutnu krizu, Žulj je istaknuo da digitalizacija poljoprivrede može već kroz iduće dvije do tri godine značajno povećati produktivnost domaće proizvodnje te povećati lokalnu samodostatnost, a poljoprivrednicima povećati njihovu profitabilnost.</p><p>Naveo je i da je globalna konzultantska kompanija Ernst & Young Agrivijev softver preporučila za digitalizaciju nacionalne poljoprivrede, koji može donijeti pozitivan utjecaj na poljoprivredu u kratkom roku, a može se financirati iz europskih sredstava.</p><p>Žulj pritom podsjeća da Hrvatska u novom proračunskom razdoblju, što kroz višegodišnji financijski okvir, a što putem instrumenta EU sljedeće generacije, na raspolaganju ima oko 22 milijarde eura. Napomenuo je i da Ministarstvo poljoprivrede educiraju o koristima digitalizacije poljoprivrede, kao i koristima Agrivijevih i sličnih rješenja te kako je ono otvoreno za dijalog.</p><h2>Agrivi prisutan u više od 100 zemalja svijeta</h2><p>Agrivi je hrvatska tehnološka kompanija, postoji sedam godina, a kako je rekao Žulj, posljednjih je godina razvila najuspješniju globalnu aplikaciju za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom.</p><p>Istaknuo je da je Agrivi kontinuirano pozicioniran među vodećim agrotehnološkim kompanijama u svijetu, trenutno je prisutan u više od 100 zemalja svijeta, a surađuje s vodećim globalnim korporacijama poput američkog Driscollsa, vodećeg svjetskog proizvođača bobičastog voća te švicarskog Nestlea, koji u proizvodnji dječje hrane koristi Agrivijev softver.</p><p>Žulj je ustvrdio da je taj softver najkompletnije rješenje za upravljanje poljoprivrednom proizvodnjom, vrlo je jednostavan za korištenje, lokaliziran je na 15 jezika, a koriste ga profesionalni poljoprivrednici svih veličina, kao i dionici prehrambene industrije poput već spomenutih.</p><p>Softverom poljoprivrednici u samo nekoliko klikova mogu dobiti sve informacije o svakoj fazi poljoprivredne proizvodnje, kao i druge informacije bitne za planiranje proizvodnje i pravovremeno realiziranje agrotehničkih mjera, kako bi postigli optimalan prinos.</p><p>Agrivi ima urede u Zagrebu, Varšavi, Bukureštu, Londonu, trenutno zapošljava više od 40 ljudi, a sa zapošljavanjima i ulaganjima će nastaviti i u budućnosti.</p><p>Kupci su mu dominantno iz Europe i SAD-a, gdje se u budućnosti planira otvaranje novih prodajnih ureda, dok u Hrvatskoj trenutno imaju više od 500 klijenata, od manjih poljoprivrednika do onih većih i značajnijih te kompanija.</p>