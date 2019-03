Direktorica Huaweija tužila Kanadu: Povrijedili joj prava?

Glavna financijska direktorica Huaweija Meng Wanzhou podnijela je tužbu protiv kanadskih vlasti, tvrdeći da su prekršena njezina ustavna prava kad je u prosincu privedena, stoji u dokumentima koje je u nedjelju objavio Politico.

Meng je tužila kanadsku vladu, graničnu službu i policiju zbog 'ozbiljnih povreda' njezinih građanskih prava jer tvrdi da je privedena i ispitana a tek da joj je potom rečeno da je uhićena.

Ona je u prosincu prošle godine na zahtjev SAD-a zadržana u zračnoj luci u Vancouveru pod sumnjom za prevare i za kršenje američkih sankcija protiv Irana.

Pred sudom u pokrajini British Columbia trebala bi se pojaviti u srijedu, te zatražiti odštetu zbog 'zloupotrebe javnog položaja' i 'pogrešnog pritvaranja', proizlazi iz dokumenata.

