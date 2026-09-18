Dizel u Njemačkoj probio tri eura, i kod nas stižu rekordi

Granica koja je donedavno zvučala gotovo nezamislivo sada je stvarnost. Na njemačkim autocestama cijena običnog dizelskog goriva probila je tri eura po litri.

Na odmorištu Gruibingen Süd na autocesti A8 između Stuttgarta i Ulma u srijedu, 16. rujna, cijena litre dizela u podne skočila je na čak 3,029 eura.

Njemački mediji taj su trenutak opisali kao povijesni, a više od tri eura zabilježeno je i na odmorištu Mahlberg uz A5.