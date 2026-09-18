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Dizel u Njemačkoj probio tri eura, i kod nas stižu rekordi

Piše Autostart,
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Dizel u Njemačkoj probio tri eura, i kod nas stižu rekordi
Foto: Annegret Hilse
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Običan dizel je probio granicu od 3 eura na autocesti, a premium dizel je dosegao 3,18 eura. Riječ je o ekstremnim cijenama na autocesti, ali ni njemački prosjek više nije nimalo bezazlen

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Granica koja je donedavno zvučala gotovo nezamislivo sada je stvarnost. Na njemačkim autocestama cijena običnog dizelskog goriva probila je tri eura po litri.

Na odmorištu Gruibingen Süd na autocesti A8 između Stuttgarta i Ulma u srijedu, 16. rujna, cijena litre dizela u podne skočila je na čak 3,029 eura.

Njemački mediji taj su trenutak opisali kao povijesni, a više od tri eura zabilježeno je i na odmorištu Mahlberg uz A5.

@swraktuell 😲Tankpreise auf Rekordhoch! ⛽An einer Tankstelle der Autobahnraststätte Gruibingen Süd (Kreis Göppingen) hat ein Liter Diesel am Mittwoch mehr als drei Euro gekostet. Um 12 Uhr sprang er laut Medienberichten auf 3,029 Euro. Auch in Freiburg und in Rheinland-Pfalz ist der Preis auf über drei Euro gesprungen. 🛣️ Auch an anderen Autobahntankstellen stieg der Preis in den vergangenen Tagen teilweise auf über drei Euro. Diesel ist in Deutschland so teuer wie nie zuvor, das geht aus aktuellen Zahlen des ADAC hervor. #tankstelle #spritpreise #kreisgöppingen #rheinlandpfalz #swraktuell ♬ Cold Hit, Thug Beat Vibe - AvikTheCria

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