Nokia već nekoliko godina izbacuje mobitele kojima je cilj ponuditi puno za ono što traže, a jedan od posljednjih takvih uređaja je model 3.4 koji smo isprobali nedavno.

Radi se o uređaju koji košta daleko manje od top modela na tržištu i jasno je da neće ponuditi tu razinu specifikacija, ali nećete biti razočarani. Plastično kućište je kvalitetno izrađeno i sam uređaj djeluje čvrsto te u skladu s ostalim Nokijama koje smo mogli vidjeti. Plastično kućište je teksturirano što znači da vam neće kliziti iz ruke, ali i daje još jednu dizajnersku razliku u odnosu na rivale i poseban osjećaj pod prstima.

Na desnoj strani Nokijina kućišta nalaze se uobičajene tipke za glasnoću i uključivanje, a na lijevoj je tipka kojom možete pokrenuti Googleovog Asistenta. Tu je i 3,5 mm konektor za slušalice i USB-C, a senzor otiska prsta nalazi se ispod kružnog modula u kojem su smještene kamere. Telefon ima i stereo zvučnike što nije tako često u ovoj klasi. Sprijeda dominira 6,39-inčni LCD ekran 720p rezolucije na čijem vrhu se nalazi mala rupa za selfie kameru. No, ono što smeta je automatsko prilagođavanje svjetline koje jako zatamni sliku. Kad sam to isključio, sam prikaz slike je bio drastično bolji i puno je ugodnije bilo koristiti telefon i to u gotovo svim uvjetima.

U modulu koji smo već spomenuli nalaze se tri kamere - od 13, 5 i 2 megapiksela. Prva je standardna širokokutna, slijedi je ultraširokokutna te dubinski senzor. Kamere nude HDR obradu, nekoliko modova, među kojima je i noćni, a u nastavku možete vidjeti galeriju nekoliko fotografija snimljenih stražnjim kamerama, kao i prednjom.



Telefon pogoni Snapdragon 460 s 3GB RAM-a i 32 GB memorije koju možete proširiti i to će vrlo vjerojatno biti zahvat koji ćete napraviti kako bi mogli skladištiti multimediju. Ovakve specifikacije bit će dovoljno dobre za surfanje, multimediju i komunikaciju te igranje igara koje su grafički nezahtjevne i neće namučiti telefon. Povremeno ćete uočiti sporost telefona u kretanju kroz izbornike, osobito ako imate tok radnji koji obavljate na pamet. Ono što je odlično kod ove, kao i mnogih Nokija, je čisti Android One izgled i mir uz barem dvije godine ažuriranja.

Nokia 3.4 dolazi s baterijom od 4000 mAh i uz ovakav ekran i hardverske performanse možete biti sigurni da ćete izgurati bez teškoća kroz cijeli dan rada, surfanja i gledanja videa, a imat ćete struje i za dobar dio drugog dana.