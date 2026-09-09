Kao i kod postojećeg sustava, broj kućišta bit će mnogo veći od broja samih kamera. Četrdeset uređaja premještat će se između 120 kućišta
POTVRĐENO
Dobivamo još 120 auto kamera: Neće snimati samo brzinu
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Mreža kamera za nadzor prometa u Hrvatskoj nastavlja se ubrzano širiti. Ministarstvo unutarnjih poslova raspisalo je natječaj za nabavu 40 novih fiksnih radarskih uređaja i 120 kućišta, što znači da bi sustav mogao biti proširen na još 120 lokacija. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 2,725 milijuna eura bez PDV-a, a novi radari bit će sposobni evidentirati mnogo više od običnog prekoračenja brzine.
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